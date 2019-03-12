射程100公里同時攔截6目標　紅旗-22防空旅奪取制夜權

▲中部戰區紅旗-22防空旅進行夜訓。（圖／翻攝自中國空軍，下同。）

軍武中心／綜合報導

近年幾場的現代化戰爭表明「夜戰即是首戰」，解放軍中部戰區紅旗-22防空旅日前進行一場夜戰夜訓，為奪取制夜權打下基礎。紅旗-22是中國新型中距防空導彈，最大射程達到100公里，可同時制導12發導彈，並攔截6個目標，未來與紅旗-9（最大射程200公里）高低搭配，構築解放軍防空體系的強大攔截能力。

《軍報記者》報導，中部戰區空軍地空導彈兵某旅7日展開一場賦予強敵入侵背景的夜戰夜訓，原本一片靜謐的營區，被一陣急促警鈴驟然打破，隨即刺耳的防空警報拉響。戰鬥一開始，指揮系統被敵干擾失效，指揮班子迅速採取反干擾措施。同時，雷達裝備陣地正在組織「臨界狀態下的戰鬥狀態轉換」，導彈陣地正在模擬夜間導彈平板裝載。

報導指出，地空導彈部隊夜間作戰是一個難訓課目，該旅集中研究夜間戰法，嚴格對表新大綱制定夜訓計劃。暗夜中操作兵器，必須靠平時千萬次訓練，形成肌肉記憶，才能於微光條件下精準操作，這是奪取制夜權的基礎。該旅政委孫軍表示，自今年開年以來，他們便已全面鋪開夜訓，藉以打下紮實的制勝功底。

值得提及的是，該旅去年8月才接換新裝備完畢，不到一個月即攜新裝參加「藍盾」演習，在戰鬥中打基礎、在戰鬥中練磨合，快速形成戰鬥力。最終，該旅參賽的3個營，不僅勇奪冠軍，更在前四名中獨居其三。

事實上紅旗-22曾在2016年珠海航展中亮相，當時有中國官兵透露，該型防空導彈雖列裝不久，但表現不俗。資料顯示，紅旗-22最大射程100公里、最大射高27公里，採用指令+半主動雷達尋的複合制導體制、全程指令雙模制導體制，可同時制導12發導彈，並攔截6個目標。

2016年的一場實彈打靶中，空軍地空飛彈部隊第一次使用紅旗-22系統來引導紅旗-2飛彈，取得15發15中的成績。中國軍方強調，該系統可打擊第三代作戰飛機、武裝直升機、中高空無人機等空氣動力目標，具備較強的干擾能力、機動作戰能力，而100公里射程已經超過了愛國者PAC-1的水平（最大射程約80公里）。

▼紅旗-22發射飛行軌跡。（圖／翻攝自解放軍報）