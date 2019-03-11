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王令麟幫忙賣美濃外銷等級香蕉　韓國瑜拍片挺吃蕉愛高雄

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東森購物義賣美濃香蕉（圖／東森購物提供）

▲最近香蕉價格低，讓農民們賣得很辛苦。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

香蕉價格慘淡，為了幫蕉農拚訂單，把本土優質水果賣出去，東森購物繼桶柑、高麗菜之後，董事長王令麟再次帶頭號召發起義賣外銷等級的高雄美濃香蕉，最後銷售將全數回饋給在地農民，高雄市長韓國瑜也親自錄製一段影片，邀大家多吃香蕉有益身體健康。

高雄旗美地區從民國50年代開始，就有「香蕉王國」之美譽，以往外銷香蕉佔全國香蕉總產量僅千分之3，而外銷日本的香蕉8成以上來自美濃和旗山，其中美濃的香蕉香味濃郁，口感滑順甜美，可說是台灣農產之光。

不過最近香蕉價格崩盤，讓蕉農苦不堪言，高雄市長韓國瑜為此出國打拚替農民找出路，國內方面則是找上購物台，將於3/13下午2:00在東森購物47頻道北高兩地現場連線，限量開賣高雄美濃香蕉1,000組，韓國瑜還特地錄製影片，邀請東森購物會員一起品嚐高雄的北蕉，多多吃香蕉、有益身體健康，同時也能幫助高雄農民的經濟。

東森購物義賣美濃香蕉（圖／東森購物提供）

東森購物義賣美濃香蕉（圖／東森購物提供）

▲3/13下午2:00東森購物47頻道兩地現場連線開賣高雄美濃香蕉。

東森購物支持在地農業不遺餘力，透過東森農場產地直送節目系列，曾幫助因盛產而造成價格崩跌的桶柑、高麗菜成功義賣，對於這次的美濃香蕉，東森購物表示，除了採用外銷同等規格，特別感謝新竹貨運以專案優惠價贊助，因此一箱12公斤只賣450元含運，而銷售所得同樣分文未取，最後將全數回饋給農民，此外，購買還有機會獲得韓國瑜的現金紅包袋，具有收藏價值，限量50個，之前沒搶到的韓粉們可把握機會。

高雄市政府農業局局長吳芳銘則表示，感謝農民朋友的辛勤耕耘外，也要特別感謝東森購物，站在幫助農民的立場，不收取任何費用，將銷售所得全部回饋給農民，希望透過這樣的合作，把最優質的農產品推薦給消費者，並且可以幫助到最基層的農民。

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關鍵字：香蕉,東森購物,王令麟,高雄美濃,高雄美濃,水果,農產,北蕉,東森農場

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