花錢幫忙淡北道路爭取新北支持？　柯文哲：想太多

▲ 雙北市長柯文哲侯友宜會面，會後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導



「柯侯會」11日登場，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜閉門會談25分鐘，會後接受媒體聯訪表示，議題聚焦淡北快速道路，外界質疑把塞車買進台北市，柯文哲表示，專業問題專業解決，而此舉被質疑是爭取新北市民的支持，柯文哲說，工程費有台北新北的部分，跟爭取有什麼關係，「想太多了」。

柯文哲表示，任何交通建設要整體考量，專業問題專業解決，塞車問題一定是專業上譨解決，相信做完以後對交通有改善。至於未來會不會淡水不塞車，台北市卻塞？柯文哲表示，專業問題專業回答，很多東西就是交通跟環評專業，除非他們說他們的專業被扭曲，或是他們的專業不是專業，不然專家說可以，你說不行。

侯友宜表示，對柯文哲很「歹勢」，要跟他說一聲謝謝，謝謝他關心雙北交通，都用專業態度面對，都用專業方式解決，新北市民殷殷期待淡水道路，都要回到專業評估，現在環評過後繼續走，該則麼做就怎麼做「我幫市民謝謝柯市長，代表新北市民眾說一聲謝謝，他說不要這麼客氣，我說不會啦。」

至於柯文哲為何轉幫忙新北出錢，柯文哲解釋，「不是說幫忙出錢啦，是說工程費不會跟你計較」，常常一件好事，就是工程費每公里造價比較貴，跟人家argue，七拖八拖、囉哩八唆，「我很討厭那樣，反正都是國家的錢，受不了那種態度，我說這錢我不會計較，把工程做好就好。」而此舉被質疑是爭取新北市民的支持，柯文哲說，工程費有台北新北的部分，跟爭取有什麼關係，「想太多了」。