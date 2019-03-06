　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「泳褲下面一大包」　初戀臉萌妹2張泳池照網嚇壞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 清純正妹敏特菈在臉書放上「泳池照」，被網友發現下面鼓一大包 。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

國際中心／綜合報導

泰國有一名大眼正妹敏特菈（Mintra Dingdong）日前在臉書粉專發布一系列 「自己在游泳池的照片時」，被眼尖網友發現，她的褲檔內竟然有一包「凸起物」。這幾張「巨根萌妹照」瞬間引發網友熱議，紛紛討論敏特菈到底是男生還女生。為了解決大家心中的疑惑，敏特菈4日特別出面回應，自己真的是女生，一切只是一場惡作劇而已。

據了解，敏特菈因為有著無辜大眼與清純可愛的「初戀系」長相，在粉專擁有近18萬粉絲。不過就在2月間，她PO出一系列在泳池邊戲水的照片時，泳褲內竟然依稀可見「巨大凸起物」，讓不少網友心碎了一地，驚呼「原來敏特菈是男兒生！」。

▲ 敏特菈有著無辜大眼和初戀臉，在臉書擁有近18萬粉絲。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong） 。

▲ 敏特菈有著無辜大眼和初戀臉，在臉書擁有近18萬粉絲。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

▲ 敏特菈有著無辜大眼和初戀臉，在臉書擁有近18萬粉絲。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

網友提到，畢竟敏特菈是一個泰國「女生」，就算有著巨根好像也沒麼不合理，但臉蛋和「身材」的反差還是讓人難以接受；不過也有人提到，自己在看敏特菈其他照片時，並沒有看到她的褲檔內有任何「凸起」，猜測她應該就是女孩子，只是照片的拍攝問題或惡作劇而已。

▲ 網友們難以相信長相可愛的敏特菈竟然有著「巨根」。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

兩派網友僵持不下，最後，敏特菈本人決定親自為大家解惑，她在粉專提到，「我真的是女生啦！」並po出巨根的製作影片，其實也就是將一件短褲慢慢捲成條狀，再拿別針別好後塞進褲子裡。

敏特菈坦承，自己只是想開一個「敏特菈其實是男生！」的玩笑，並沒有其他惡意，當然也沒有性別歧視的意思，也希望外界保持尊重，「無論男生、女生還是第三性，都有選擇裝扮成男生或女生的權利，一切都是每個人的自由。」

▼ 敏特菈出面解釋，自己是女生沒錯，「巨根照」只是惡作劇。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

มีคนถามเยอะว่าฉันทำยังไง ฉันใช้สิ่งนี้ค่ะ ยังมีหลายคนเข้าใจผิด ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะคะ ฉันเป็นผู้หญิงนะ ❤ ฉันอำแฟนคลับ Please tell your friends to know the truth !! I'm really sorry for causing many people to be disappointed. I am a naughty girl Who wants to find something to pretend fans of page. (>\\<) #ทาสกระดาน

หนูมินตันทาสกระดาน 發佈於 2019年3月4日 星期一
ET快訊
包子店老母下跪哭喊「被打20年」！韓國瑜不吃了…兒子崩潰出面
有馬妹轉愛異國廚！無敵小恩恩「移民美國變單親」評7年婚：59
結婚1年不孕遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢...她竟懷上嚇壞：是九天

關鍵字：Mintra Dingdong,巨根,萌妹,突起物,泰國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

幫學生顧小孩　暖心數學教授「背女嬰」邊哄邊解方程式

彭博宣布2020年不選總統　盼民主黨團結擊敗川普

滿出來的愛國主義　印航規定廣播結束要熱情吶喊「印度萬歲」！

國務卿：如果不滿意美中貿易協議　川普會直接「走人」

「泳褲下面一大包」　初戀臉萌妹2張泳池照網嚇壞

遇海豚壁咚「高速擺動下半身」　正妹尖叫....淡定老公一旁默默錄影

孟晚舟引渡案周四凌晨開審　逮捕合法乎成攻防關鍵

地表剩最後一間百視達！　「全盛時期9000家」如今倒光光

五官融化罕病妹「想美美出門」　2千萬捐款湧入仍撐不過手術身亡

被咬到就感染還穿很少？　網揭喪屍片主角逃命法則

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

幫學生顧小孩　暖心數學教授「背女嬰」邊哄邊解方程式

彭博宣布2020年不選總統　盼民主黨團結擊敗川普

滿出來的愛國主義　印航規定廣播結束要熱情吶喊「印度萬歲」！

國務卿：如果不滿意美中貿易協議　川普會直接「走人」

「泳褲下面一大包」　初戀臉萌妹2張泳池照網嚇壞

遇海豚壁咚「高速擺動下半身」　正妹尖叫....淡定老公一旁默默錄影

孟晚舟引渡案周四凌晨開審　逮捕合法乎成攻防關鍵

地表剩最後一間百視達！　「全盛時期9000家」如今倒光光

五官融化罕病妹「想美美出門」　2千萬捐款湧入仍撐不過手術身亡

被咬到就感染還穿很少？　網揭喪屍片主角逃命法則

宜蘭強化災防科技運用　守護縣民好生活

87歲翁太魯閣步道摔傷　眾人合力抬下山

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

中職／萊福力4局4K　中信兄弟8比0完封起亞

阿里山櫻花季壓軸登場　粉色櫻花點綴翠綠森林

《冰雪奇緣》黛咪洛瓦托「吸毒昏迷」消失8個月　被爆：和所有人斷了聯繫　

出門找故事還可拿獎勵！《全境封鎖 2》推出ECHO擴增實境體驗

老公求幫回收廢光碟！人妻一看傻眼「很敢X，85分」　網笑：骨灰級老司

全英賽／周天成79分鐘戰三局惜敗黃宇翔　首輪爆冷淘汰

19歲上兵洽公後騎車返營　天雨路滑摔車命喪大貨車輪下

國際熱門新聞

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

撿到腥臭怪石　友一看龍涎香暴動

「我要殺了你」看卡通驚見Mom..

美豔女星頂光頭乞討　媽寧願她死

富比士富豪榜公佈　郭台銘全台最..

木板工人按一個鈕　慘變人肉紙板

Momo日籍創作者愧疚自毀作品..

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

美國正式宣佈：貿易戰無限期休兵

Momo入侵亞洲　童：她說不可..

超市飄惡臭！拆牆驚見「直立人屍..

「五官融化」罕病妹撐不過手術身..

做愛抵房租　5年25萬女受害

更多熱門

相關新聞

美豔女星頂光頭乞討　媽寧願她死

昔日知名的泰國女演員潘蒂（Tai Manusanan Pandee，音譯）有著亮麗的外型和長髮飄逸，如今卻被人發現她在路邊乞討，不僅烏黑長髮沒了，連精神狀態都明顯變得有異，甚至還與52歲的母親住在屋頂僅以帆布遮蓋的髒亂小屋裡。路人見到她也相當感慨，曾問過她，如果有機會，是否想再回到演藝圈？她哀求答，「拜託演藝圈前輩們再給我一次機會！」

趁夫癱瘓偷吃　她產女塞馬桶沖走

大蟒蛇暗夜滑進房裡　大嘴一張…咬住75歲嬤小腿

女主播直播彩券開獎　遭行刺割喉

泰國餐廳外帶！白衣男「飆國罵」催餐

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

四大血型性格特徵大揭露

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面