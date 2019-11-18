冰雪奇緣6大暢銷周邊　No.1年賣萬件幫女孩們圓了公主夢

▲冰雪奇緣首集上映後，「艾莎公主裙長版連衣裙」成為銷量最好的Cosplay服飾。（圖／樂天市場提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著《冰雪奇緣2》即將於11/21在台灣上映，冰雪熱潮再度襲來，最近不管是逛超商或家居等通路，都能看到艾莎、安娜、雪寶等人氣角色，化為居家用品、生活小物等各種設計可愛的聯名商品，不只小朋友愛，就連大人也都想要。自從冰雪奇緣第一集播出以來，高票房也帶動周邊商機，而大家最愛的又是哪些？網購業者特別整理出6大暢銷周邊商品。

在《冰雪奇緣2》推出首支前導預告片後，24小時內已有超過1億1,300萬人觀看，樂天市場觀察到，「冰雪奇緣」、「迪士尼」、「雪寶」及「艾莎」等相關關鍵字，在站上的搜尋量提高3成；進一步從下單量分析，購買族群以25～40歲女性及媽媽族群為主，消費金額落在500～1000元之間，其中又以艾莎公主裙長版連衣裙為銷售冠軍，一個月銷量超過千件。

超高人氣的艾莎，成為最多小女生在萬聖節、表演時的公主裝扮首選，在暢銷排行中，「冰雪奇緣艾莎公主裙長版連衣裙」拿下No.1，是電影上映後銷量最好的Cosplay服飾。其次賣最好的「正版迪士尼冰雪奇緣系列兒童書包」，除了功能實用，絢麗的外型設計與顏色搭配，讓小孩在學校也能成為眾人焦點。排名No.3的「FROZEN艾莎與安娜音樂鈴」，因為質感逼真細緻，栩栩如生，也是冰雪奇緣粉絲最喜愛的商品之一。

▲暢銷No.2「正版迪士尼冰雪奇緣系列兒童書包」。

▲暢銷No.3「FROZEN 艾莎與安娜音樂鈴」。

暢銷No.4「冰雪奇緣系列變音無線藍牙麥克風」，擁有冰雪奇緣的經典設計，麥克風可一鍵變音且搭配APP功能，讓粉絲可以盡情大唱經典主題曲「Let It Go」。暢銷No.5「雪寶半立體飯糰模型含起司壓模」，最大特色就是可以輕鬆製作出雪寶造型擺盤，讓家中小朋友大口吃飯不挑食。暢銷No.6「冰雪奇緣LED投影燈」，可攜式燈具有夜燈功能之外，還可作為夢幻投影機，把冰雪奇緣人物投影在牆上或天花板。

▲暢銷No.4「冰雪奇緣系列變音無線藍牙麥克風」。

▲暢銷No.5「雪寶半立體飯糰模型含起司壓模」。

▲暢銷No.6「冰雪奇緣LED投影燈」。

冰雪奇緣魅力無法擋，只要搜尋關鍵字，就能找到琳瑯滿目的相關商品，反應出龐大的周邊商機，例如在東森購物網上，水壺、兒童餐具、3D公仔泡泡浴、香水、聲光化妝台、安全帽等，都能找到小朋友喜愛的冰雪款，除了可以一次買齊，即日起至11/30止搭配全通路活動「把幸福抽回家」，凡於電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB等通路消費，就有機會參加天天抽、月月抽等活動，每日各獎項抽出1名可獨得市價9,099元的電動滑板車、市價2,156元的漢來海港雙人餐券、市價350的6吋85度C蛋糕；每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過300,000元。