華碩日本推平價上網「ZenSIM」　3GB只要1600日圓

▲華碩日本推平價上網「ZenSIM」。（圖／翻攝ASUS Store）

科技中心／綜合報導

華碩（ASUS）宣布在日本推出「ZenSIM」，主要是與日本電信商 IIJ 合作的二類電信線路，最低只要1600日圓就能購買3GB流量，而且當日即時開通，當月沒用完的流量還可以延至下個月使用，搶攻日本平價上網SIM卡的市場。

華碩近日在日本推出自有品牌SIM卡服務「ZenSIM」，最大特色就是平價購買行動上網流量，像是3GB月租只要1600日圓、6GB月租2200日圓、12GB月租3260的費率，不僅當日即時開通，而且當月沒用完的流量還可以延至下個月使用，消費者只要到華碩位在東京赤坂的直營店「ASUS Store Akasaka」就可以購買，基本套裝組合的售價為3000日圓。

▲華碩「ZenSIM」優惠模式。（圖／翻攝ASUS Store）

此外，華碩「ZenSIM」在使用第一年，每個方案除了增加3GB的流量，還可以減免620日圓的語音服務，同時推出5月8日前官網申辦「ZenSIM」就額外加贈3000日圓購物金，或是在華碩直營店以1日圓購買SIM卡套裝組的優惠。

其實所謂的第二類電信就是像LINE電信這樣的形式，透過與主要電信商合作，提供使用者平價的無線上網服務，這樣的模式在日本行之有年，台灣近年也開始吹起這股風潮，不過華碩是否也會在台灣推出，目前仍未知。