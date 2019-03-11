「甘蔗吸管」無塑料、可分解　他實驗半年揭曉答案：還是可以一次插死海龜

▲ 甘蔗吸管沒有分解 。（圖／快樂小藥師授權引用）

網搜小組／綜合報導

鉅田友善材料有限公司推出的「甘蔗吸管」，在去年獲得法國雷平國際發明展「評審團特別獎」金牌，吸管成分含有天然甘蔗纖維和「生物塑料」聚乳酸（PLA），而非傳統石化塑膠，標榜在一定濕度、溫度的環境下，180天後可以分解90%。不過部落客「快樂小藥師」在去年將吸管埋入土中，今年開挖後卻發現吸管並沒有分解，「硬度還是足以插死海龜」。

粉專「MedPartner 美的好朋友」去年就發表一篇「甘蔗吸管可完全分解不殘留？購買前必知的6大關鍵完整解密」，文章雖肯定甘蔗吸管可再利用廢棄農作物，但是卻因為PLA，對「環保」2字保有存疑，原因是加了PLA的吸管如要自然分解，現實的環境其實很難做到，「PLA 必須與其他有機質以一定比例混合（低於 30% ）、處於潮濕、溫暖（研究條件為恆溫 52℃ ）、好氧且具有足夠微生物的環境下等因素可加速其分解。」因此若還是有吸管流到海洋裡，實際上是不易分解的，還是有可能直接傷害到海洋生物。

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▲甘蔗吸管在法國發明展獲得金牌。（圖／記者邱顯燁攝）

部落客「快樂小藥師」也針對甘蔗吸管做了實驗，他表示去年9月將2支吸管（一粗一細）埋在自家後院，讓吸管經歷風吹日曬加上雨淋，看到底能不能自然分解。等到12月，他將細的吸管挖出土，卻發現吸管和原先差不多，並沒有分解，用鏟子敲一敲也沒有斷掉或碎裂，「吸管還是可以一次插死海龜」。

他表示，自己特地把粗吸管多埋了3個月，經過180天才見光，在本月10日挖出。但是吸管上除了沾了一些土壤，和當初埋進去的樣子並沒有什麼不同，用鏟子的尖端切割後也沒有斷裂，「不過看這個硬度還有彈性，不要說海龜了，插死人都是可以的，所以就繼續埋進去吧，也許有一天他就會分解了。」

▲快樂小藥師表示吸管還是很硬 。（圖／快樂小藥師授權引用）

總結半年來心得，快樂小藥師表示，其實「減少使用」才是重點，「只要垃圾回收還有清除不確實，海龜都有可能被插到。」「MedPartner 美的好朋友」先前也曾表示，在製作上，很難斷定PLA會比傳統石化塑膠環保，但如果民眾繼續亂丟，沒有解決吸管跑到海裡的原因，這些垃圾還是會繼續漂進海中，危害海洋生態。

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