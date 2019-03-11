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影／4大場所7月起禁供塑膠吸管！　「先外帶再內用」逃過6千元

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生活中心／台北報導

【1437更新】環保署廢管處接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，今天上午參加公聽會的包括了業者、管制對象和NGO團體等共130人，NGO團體建議要加快辦理，也覺得應該有更多限制，像是外帶也要規範付費取得等，但目前沒有強制處分內用，目前環保署是認為，內用不提供的情況下，就能有效的減少一次性塑膠吸管的使用。接下來，明、後天也將到中南部舉辦公聽會，目前有報名的人數約各50人，環保署打算把各界意見先整理好後，再研議調整實施內容。

▲▼馬來西亞,小吃店,塑膠吸管,限塑,塑膠湯匙。（圖／記者姜國輝攝）

▲環保署推動限用一次性塑膠吸管政策，7月起實施。（示意圖／記者姜國輝攝）

請繼續往下閱讀...

環保署推動限用一次性塑膠吸管政策，7月起包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，違者可被開罰1200至6000元。針對過去引發爭議部分，環保署訂定新的「遊戲規則」，包含消費者外帶卻在場內使用，則屬「非屬內食餐飲」，再次引發環團質疑。

環保署今（11日）上午召開北區「限用一次性塑膠吸管」公聽會，未來限用塑膠吸管會逐年分四階段擴大實施，針對先前大家有疑慮的內用規定也做進一步解釋。環保署指出，消費者若表示要外帶，業者也以外帶形式提供，但消費者仍在場所內使用，環署認定「非屬內食餐飲」，則不在此限。

手搖飲料,飲料,手搖杯,茶,珍珠奶茶,珍奶。（示意圖／記者許力方攝）

▲台灣人愛喝手搖飲料，新政策將大大改變大家的生活習慣。（示意圖／記者許力方攝）

環保署表示，便利商店不在本次規範對象，但許多便利商店都有提供內用服務，若是設在學校、公部門、百貨內的便利商店，只要是內用也不能提供一次性塑膠吸管；材質方面，雖禁止一次性塑膠吸管，但環署明訂吸管材質屬於使用「生物可分解塑膠」 ，或以紙類等植物纖維為主體、塑膠成分低於10％且可用物理方式分離的塑膠淋膜吸管，不在此限。

不少業者質疑，內用、外帶界定方式模糊，新規定難以執行。全家便利商店指，內用、外帶不易區分，環保署雖然明訂以「櫃台交易」作為區分，但稽查時怎麼證明？三商行餐飲公司也問，雖然政府同意可以用生物可分解及或以紙類等植物纖維為主體吸管，但還沒有任何一家取得「環保標章」，找不到廠商可買。

▲▼馬來西亞,小吃店,塑膠吸管,限塑,塑膠湯匙。（圖／記者姜國輝攝）

▲吸管場所與材質都有不同規定，環保署未來會再做調整。

百貨業者也遭殃，未來百貨內的餐飲業者違規開罰，是罰百貨公司而非違反規定的餐飲業者。慈心基金會表示，購買時說要外帶，實際買了卻到餐廳內使用，結果不受管制， 「等於開了很大後門」，建議應該都要開罰。

環保署廢管處長賴瑩瑩回應，限用塑膠吸管的法令，主要是要讓大家習慣，要考慮不同層面，包括業者衝擊、改變生活習慣要綜合考量，才會先訂定這些規範，因此無法一次到位。她說，未來會分四階段擴大實施，再針對各單位意見研議是否調整，但7月1日的實施時程維持不變

ET快訊
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4大場所7月起禁供塑膠吸管！「先外帶再內用」可逃過6千元

關鍵字：吸管,一次性塑膠吸管,內用,外帶,環保署

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