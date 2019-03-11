聯絡簿「被爸爸摸菊花」　小五女爆狼父猥褻三子女

▲學校老師看見二女兒的聯絡簿寫下「弟弟被爸爸摸菊花！」後大吃一驚，立即通報警方，才循線查獲。（圖為示意圖，與新聞事件無關／資料照／翻攝至網路）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名小五女生在家庭聯絡簿中，寫下「弟弟被爸爸摸菊花！」因而揭發父親三姊弟強制猥褻的獸行，社會處因此介入三姊弟的緊急安置。由於三姊弟偵訊時除了表示自己遭到猥褻外還彼此證稱看見對方被爸爸猥褻，新竹地檢署依3件加重強制猥褻罪嫌將獸父提起公訴。

檢警調查，陳男育有二女一子，2018年9月初大女兒剛升國小六年級時，陳男在房間內，趁大女兒看手機影片時，不顧女兒反對及抗拒，硬將11歲的女兒壓制在床上，隔著上衣來回撫摸胸部，以此方式強制猥褻得逞。

隔了幾日，陳男在房間內，以同樣手法，先讓10歲的二女兒看手機影片，再不顧女兒反對及抗拒，以手撫摸二女兒胸部與屁股部位，強行猥褻得逞。陳男對兩個女兒猥褻後，又把主意打到9歲的小兒子身上，隔著褲子對小兒子生殖器不斷撫摸，三姊弟都因此被變態爸爸猥褻得逞。

二女兒將弟弟被爸爸摸下體一事，寫在學校家庭聯絡簿中，學校老師看見「弟弟被爸爸摸菊花！」後大吃一驚，立即通報警方，才循線查獲。

陳男坦承曾碰觸兒女們的胸部、屁股，卻辯都是在跟孩子玩，不是蓄意去摸他們。由於猥褻三子事件爆經老師與檢警介入偵辦後，陳妻才知道3名幼子都遭到自己的丈夫猥褻，新竹縣政府社會處也緊急將姊弟三人們安置，爸爸卻向檢警撂話，不爽縣府社會處將小孩子緊急安置，使孩子們都離開他的家庭。

由於三名子女不僅都陳述自己遭獸父猥褻的事實，也作證目擊對方遭父親侵犯的過程，最後檢方依3起加重強制猥褻罪嫌起訴陳男。