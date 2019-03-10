差7天才滿14歲！少女憂男友兵變「獻身定情」害慘他　淚：不想告老公

▲少女在男友入伍前夕獻上初夜定情，但卻因還差7天才滿14歲，害得男友如今恐面臨3年以上刑期 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

社會中心／綜合報導

新竹一名19歲的李姓男子，多年前在育幼院結識一名少女，2人情投意合還成為戀人；但107年李男接獲兵單準備服役，少女擔憂男友入伍後恐會兵變，便獻出初夜定情，豈料當時少女還差7天才滿14歲，李男一時按捺不住衝動，現在卻遭檢方依「對未成年性交罪嫌」起訴。雖然小女友哀求檢警「我不想告老公」，但李男未來恐仍得面臨3年以上、10年以下有期徒刑。

檢警調查，李男還在就讀國中時，因家庭功能失衡，曾被送到育幼院安置，因此結識了另名小他5歲的少女，2人從此成為青梅竹馬、互相照顧，逐漸萌生情意，雖然之後2人回到各自的家庭，但仍持續連繫、交往。107年2月，成年的李男收到兵單，準備服役，但女友卻擔心李男入伍後若認識其他女生恐會變心，因此便帶著他到外婆家，並且獻上初夜定情。

在2人初嘗禁果後，少女歡喜之情溢於言表，還欣喜地向母親表示，「我已經認定他（李男）了，這輩子非他不嫁！」要求母親幫忙主婚，還在母親的追問下透露「我們已經發生親密關係！」嚇得媽媽急忙通報社工。

由於當時2人發生關係時，少女還差7天才年滿14歲，因在社工瞭解後報警處理。李男到案時也坦承犯行，但表示與女友發生關係皆是你情我願，並無強迫，且日後2人也有結婚打算；少女到案時驚覺事態嚴重，不斷替男友求情，表示「我不想告我老公！」但檢方認為，雖然少女出於自願，但若她當時已經年滿14歲，還可處李男緩起訴處分，給予自新機會，但就差了這麼短短7天，李男所涉罪嫌便成「對未成年性交罪」，依法遭到起訴，未來恐面臨3年以上、10年以下刑期。