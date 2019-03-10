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梟龍總師：第3批將提高信息化作戰能力「簽一個值一個」

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▲「梟龍」戰機。（圖／翻攝自航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司網站） 

▲「梟龍」戰機。（圖／翻攝自航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司網站）

記者馬叔安／綜合報導

「梟龍」戰機總師楊偉稍早表示，「梟龍」正在做第三批，在梟龍飛機的機體平台上會實現更強的信息化作戰能力，「來買的國家很多，簽一個你就值一個。」據了解，「梟龍」戰機是成都飛機公司與巴基斯坦航空綜合企業合作研製的單座單發輕型多用途戰機。

根據航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司網站的介紹， 梟龍（FC-1/JF-17）飛機是中國大陸和巴基斯坦聯合研製，以空空作戰為主、兼有較強空地作戰能力的全天候輕型多用途戰鬥機，並配有同型雙座戰鬥／教練機。

▲「梟龍」戰機。（圖／翻攝自航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司網站）

▲「梟龍」戰機是中國大陸和巴基斯坦聯合研製。（圖／翻攝自航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司網站）

此外，飛機具有突出的中低空高亞聲速機動作戰能力；具有長航程、優良短距起降、優異外掛武器裝載和空中加油能力；裝備先進的航電和武器系統，可以使用超視距空空導彈、近距空空導彈或攜帶空地導彈、空艦導彈、精確制導炸彈以及常規炸彈執行制空作戰和對地打擊雙重作戰及對海面的攻擊任務。

《環球時報》微信公眾號指出，對於梟龍後續型號的研製，一直按照巴基斯坦的需求循序漸進地進行。從一批次（block1）到具有空對空加油能力、改進的航空電子設備、增強的載重能力、數據鏈和電子戰能力的二批次（block2），性能逐步提升。至今，巴基斯坦空軍已經有超過100架梟龍服役。

▲「梟龍」戰機。（圖／翻攝自航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司網站）

▲「梟龍」戰機以空空作戰為主、兼有較強空地作戰能力。（圖／翻攝自航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司網站）

此外，梟龍第三批（巴方稱JF-17block3）為梟龍的重大升級改進型號，正如楊偉總師所言，在信息化作戰能力上大幅提高，其最大的特點就是採用新一代的機載相控陣火控雷達（AESA）。而梟龍第三批延續雙座型的結構將有利於縮短研製周期控制成本，新增的垂尾和邊條翼油箱，其續航能力將大幅提升。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：梟龍,楊偉,成都飛機公司

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