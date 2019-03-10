桃園國之都佔地利優勢　爭取台商村、世界台商總會年會

▲桃園市政府經發局長郭裕信（右）、秘書處副處長陳玉明，出席世界台商總會活動。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為爭取世界各地台商對桃園的認同，桃園市政府秘書處、經發局一同組團，特地飛往南非，出席世界台商總會第25屆第2次理監事聯席會議，與來自全球的700多名世界各地台商、青商會代表交流，爭取今年9月的世界台商總會年會在桃園舉辦，及台商村興設在桃園等重任，期各國台商來桃投資，促進國門之都的發展。

桃園市政府10日指出，世界台商總會第25屆第2次理監事聯席會議，本月8日至10日於南非舉辦，為加強與世界台商的交流，市府秘書處副處長陳玉明、經發局長郭裕信，專程前往出席，參與台商村籌備委員會、工商座談等，市府訪團也藉機拜訪約翰尼斯堡市議長達枷馬(Da Gama)、經濟發展局局長莉亞諾特(Leah Knott)、公共安全局局長孫耀恆(Yao-Heng Michael Sun)等人士。

市府指出，美中貿易戰對電子業影響大，桃園是產業重鎮，台商回流情況相當顯著。根據彭博社的報導指出，美中貿易戰最大受益者就是桃園。市府協助台商返鄉不遺餘力、政策完善，成立台商回流小組，並與中央部會合作解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等5缺問題，加速鮭魚返鄉。另外，再加上桃園有國際機場及台北港等地利優勢，擁有32個工業區，各項優越條件，是台商返台投資的首選之地。

世界台商總會於1994年9月在台北成立，由各國台商聯合組成，目前是全世界最大的台商聯誼組織，目前已成立約200個地區商會。