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基泰老董曖昧女教授　董娘求償獲准60萬確定

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▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

 ▲陳世銘曖昧女教授，陳妻二審獲償60萬確定。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

上市公司基泰建設董事長陳世銘，到台灣科技大學攻讀博士班期間，傳出與該校財金所女教授梁瓊如搞曖昧。陳妻蒐證，拍下2人10指緊扣牽手逛街，同遊東京、澳門、大陸鄭州等地，求償300萬元。一審判決梁女須賠償60萬元，梁女上訴二審，高等法院駁回上訴確定。

陳世銘現年73歲，與妻子在1978年結婚，育有2子。他在2013年到台科大攻讀博士班，傳出曖昧事件。陳妻起訴指稱，陳世銘在2015年8月突然收拾衣物離家不歸，她雖難過，但百思不得其解，最後聽聞丈夫與梁女曖昧，事件還被周刊在2016年5月報導「基泰老總頻送女教授入香閨」，她才知道丈夫變心，因此起訴。

而除了蒐證時拍到丈夫與梁女10指緊扣，周遊各地以外，陳妻還說，自己的妹妹2次親眼見到姊夫跟梁女親密互動。當時還上前質問姊夫，梁女慌張澄清，「不是的，不是的，他是我乾爹，我是台科大教授。」

一審法院審理後，梁女否認與陳世銘有曖昧關係，拒絕賠償。梁女辯稱，當時受邀擔任基泰公司的企業講座，雙方產學合作，她身為學校教授，基於學術指導等關係，才與陳世銘及基泰員工到各地參訪、團體旅遊，並未與陳男單獨成行。另外她也否認周刊報導內容為事實。

一審法院根據陳妻妹妹的供詞，以及蒐證拍到的照片，認定陳世銘與梁女確實互動親密，確有不正當男女情感，因此判決梁女須賠償陳妻60萬元。梁女上訴二審，日前遭高院駁回確定。此外，陳世銘於2016年間亦訴請離婚，但一審法院駁回，陳男上訴二審，目前離婚案件仍由高等法院審理中。
 

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關鍵字：法律,人權,基泰,陳世銘,賠償,定讞,女教授,高等法院,二審

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