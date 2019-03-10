2021年起赴申根國須「申請許可+付7歐元」　歐盟嚴防恐怖分子

▲ 歐盟此舉不僅要阻絕非法移民，也為了嚴防恐怖分子進入歐洲。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

從2021年開始，台灣、美國以及所有申根國家免簽國公民，若要前往申根26個歐洲國家，必須上網申請「歐盟旅行資訊及授權系統」（European Travel Information and Authorization System，縮寫ETIAS）旅行許可，同時支付7歐元（約新台幣248元）。有效期限為3年，這段期間內可不限次數進出歐洲。

申根區是由26個歐洲國家組成的區域，沒有內部邊界，人們可以自由地在這些區域之間移動，包括西班牙、法國、希臘、德國、義大利以及波蘭等國家。目前，美國公民可以在沒有任何旅行授權的情況下前往歐洲長達90天，但「歐盟旅行資訊及授權系統」推出後，這將會改變。

▼ 阿夫拉莫普洛斯（Dimitris Avramopoulos）。（圖／達志影像／美聯社）



歐盟此舉不僅要阻絕非法移民，也為了嚴防恐怖分子進入歐洲。歐盟委員會去年7月推出「歐盟旅行資訊及授權系統」時，歐盟主管移民、內政與公民事務的專員阿夫拉莫普洛斯（Dimitris Avramopoulos）就表示，這麼做是為了安全理由。

歐盟委員會指出，「歐盟旅行資訊及授權系統」並不是簽證，而完成在線申請不會超過10分鐘，超過95％的情況下會被自動批准。除了台灣和美國，今後須要申請的人還包括 新加坡、加拿大、紐西蘭、巴西，以及以色列等國家的公民。歐盟此舉不僅要阻絕非法移民，也為了嚴防恐怖分子進入歐洲。