　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

濰坊必遊十笏園：讓明朝古典園林融入現代生活

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

圖、文／魯台經貿洽談會提供

始建於明代的十笏園，是濰坊重要的城市標誌，被譽為魯東明珠。進入新時代，濰坊十笏園博物館依托悠久的文化底蘊，打造十笏文化和旅游資源的融合發展，豐富園區文化旅遊項目，成為提升城市品質的一張亮麗名片。

寓教於遊　寓學於遊

「今天來到十笏園才發現，原來我們的身邊有這麼美的景色，小橋流水，舞榭歌台，真是讓人流連忘返。」家在諸城的武佳怡和老師同學第一次參觀十笏園，不由發出感嘆。

請繼續往下閱讀...

在恬靜休閒中感知十笏園、領略十笏園，高山流水，繁花綠樹，讓孩子們走進另一個教室。 2018年，濰坊十笏園博物館共接待個人和團體近萬名中小學生開展研學旅行。孩子們走入十笏園，從文物和古建築中“閱讀”歷史；駐足書法、繪畫名家展覽，探尋中國傳統文化的博大精深；尋訪關帝廟、孔融祠，暢想“關公”的「過五關斬六將」、感悟《三字經》中「融四歲，能讓梨」……通過一系列參觀，對十笏園古建築群加深了了解，增加了歷史、文學、建築、民俗等知識，實現了寓教於遊。

家風家訓是一個家族的傳統文化和做人立身的行為準則，它不僅是一種道德教化，更是一種精神力量，通過一代一代口耳相傳、身體力行傳承下來。

為此，濰坊十笏園博物館與相關單位聯合舉辦了「書香萬家親子樂　耕讀傳家繼世長」尋訪丁家家風家訓親子活動。一起尋找「餘生平所不能為，而猶不願後之人之為之也」；「子侄輩倘能以餘之心為心，好餘之所好」；「與後人約」，以期「俾後之人知吾所以構斯園之意，庶幾能長有此園也夫」等明清濰縣丁氏世家的家風。通過活動的舉辦號召大家重視家庭建設，注重家風家訓的培養，從優秀的家風家訓中汲取智慧，涵養家風，養護心靈。

老樹發新芽　文旅融合發展

如今，到十笏園參觀的遊客會驚喜發現，除了參觀古色古香的建築和園林，還多了個充滿現代氣息的新地方，那就是十笏園文創館。冰箱貼、行李牌、鼠標墊、書籤、筆記本、蛋殼、手串等具有十笏園特色和濰坊民俗特點的近三十個品種，讓遊客愛不釋手。

濰坊十笏園博物館依托十笏園歷史文化，結合我市民俗文化、非物質文化遺產等藝術特點，組織專人對文創產品進行了探索性研發。專門成立文創產品開發小組，通過對標省內丁氏莊園、牟氏莊園，國內對標東莞可園、蘇州拙政園，調研青州古城和青州博物館等地，進一步學習其文創產品研發的優勢，不斷開拓思路和眼界，積極尋求合作夥伴，先後與濰坊非遺中心、濰坊工藝美術風箏廠等單位以及十幾名非遺傳承人合作，創作出具有古典氣息又符合現代審美需求的文創產品。

如今，遊客可以通過電商平台購買文化旅遊紀念品，也可以通過VR技術等體驗歷史事件，甚至可通過虛擬場景詳細了解已經不存在或未對外開放的歷史文化遺跡。對此，濰坊十笏園博物館積極與相關網絡公司合作，在虛擬VR「濰坊市空中全景」中全景展示十笏園各個院落，網友可以循著參觀路線，將濰坊十笏園博物館從內到外在掌上「逛」一番，給遊客身歷其境的體驗。

ET快訊
獨／代言高雄破局　鄧紫棋價碼曝光！「合照2張」要7位數
「怕毛小孩冷」開電暖爐釀火災！3愛犬全燒死在後陽台
浮出水面一口含住攝影師！鯨魚停頓三秒才吐掉
正妹譙他「心術不正」　潘恆旭回嗆：我看到妳也吐了

關鍵字：濰坊,魯台會,家訓,十笏園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

完美融合古今文明　世界風箏都「濰坊」向全世界發出邀請

16萬元婚紗照案外案！　台南「5000包攝影+彩妝」老闆娘回應了

幫整條巷倒垃圾！暖心伯「雨中守5大袋」等垃圾車　她嘆：有人丟了就走

人家休息他車就停騎樓！店家見「悄悄移車」怒：老木沒教好　過來人教一招

點35元鮮奶茶「不要紅茶只加鮮奶」　女客狂盧照原價賣還掛電話

國三生注意！國中教育會考14日開始報名　5月18、19日考試

半夜下大雨！夫輕聲「有人在哭」　洗碗妻超害怕…去客廳結果傻眼：O的

LEXUS 2019年首場Dining Out　車主搶先體驗Amber主廚傳奇經典饗宴

新一波冷氣團來了！越晚越冷最低溫探12°C　吳德榮曝「轉乾回溫時間」

拿數據說話！　大學甄選入學管道「弱勢生比較有機會」

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

16萬元婚紗照案外案！　台南「5000包攝影+彩妝」老闆娘回應了

幫整條巷倒垃圾！暖心伯「雨中守5大袋」等垃圾車　她嘆：有人丟了就走

人家休息他車就停騎樓！店家見「悄悄移車」怒：老木沒教好　過來人教一招

點35元鮮奶茶「不要紅茶只加鮮奶」　女客狂盧照原價賣還掛電話

國三生注意！國中教育會考14日開始報名　5月18、19日考試

半夜下大雨！夫輕聲「有人在哭」　洗碗妻超害怕…去客廳結果傻眼：O的

LEXUS 2019年首場Dining Out　車主搶先體驗Amber主廚傳奇經典饗宴

新一波冷氣團來了！越晚越冷最低溫探12°C　吳德榮曝「轉乾回溫時間」

拿數據說話！　大學甄選入學管道「弱勢生比較有機會」

濰坊必遊十笏園：讓明朝古典園林融入現代生活

隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看傻：長得好成熟

大灣區是港年輕人需求　霍啟剛提「三大方向」鼓勵深化交流

藍綠退散政客滾蛋！憤怒男蛋洗謝龍介總部　加碼噴漆郭國文總部

疑超車不慎！國1北上121K巴士、轎車6車連環撞　5人受傷

小資想零股致富靠「績優金融股」 達人教你挑選關鍵3指標

洗選蛋v.s散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道清洗步驟」完勝

16萬元婚紗照案外案！　台南「5000包攝影+彩妝」老闆娘回應了

Sandy爆吳宗憲愛亂講話　收粉絲留言：警告妳爸！

談世貿組織改革　陸商務部長鐘山提「三原則」、「五主張」

「大熊貓國家公園」加碼文創園區　人大代表侯蓉：將立法詳細規劃

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

生活熱門新聞

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴..

北北基12縣市大雨特報　冷氣團..

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

媽買親子車廂票被霸占　台鐵車長..

全台雨狂下「週日最濕」！氣象局..

死困電梯！抬頭一看…白衣鬼母子..

阿公愛買黑輪　原PO曝「真相」..

「爸，對不起」離家女觀落陰哭癱

男告白手機慘摔壞！維修員神助攻

她全身麻醉開刀！男友渣爆：自己..

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥..

山林解禁了！　「6／1全面開放..

即／花蓮清晨2晃　最大震度4級

果粉換XR 3個月　怪iPho..

更多熱門

相關新聞

濰坊木版年畫演繹職人匠心

年畫，始於古代「門神畫」，是中國民間藝術之一。年畫在新年時張貼，寄託了人們對新年的美好祈盼，故得其名。隨著年節風俗的演變，年畫衍生成為一種中國民間特殊的象徵性裝飾藝術。

山水書畫抱古城　四季看景景色新

古老民俗文化　閃耀時代光彩

世界風箏都濰坊向全世界發出邀請

齊風魯韻濰坊情寶島行風箏文化交流

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

鄧紫棋代言高雄破局內幕

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面