濰坊必遊十笏園：讓明朝古典園林融入現代生活

圖、文／魯台經貿洽談會提供

始建於明代的十笏園，是濰坊重要的城市標誌，被譽為魯東明珠。進入新時代，濰坊十笏園博物館依托悠久的文化底蘊，打造十笏文化和旅游資源的融合發展，豐富園區文化旅遊項目，成為提升城市品質的一張亮麗名片。

寓教於遊 寓學於遊

「今天來到十笏園才發現，原來我們的身邊有這麼美的景色，小橋流水，舞榭歌台，真是讓人流連忘返。」家在諸城的武佳怡和老師同學第一次參觀十笏園，不由發出感嘆。

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在恬靜休閒中感知十笏園、領略十笏園，高山流水，繁花綠樹，讓孩子們走進另一個教室。 2018年，濰坊十笏園博物館共接待個人和團體近萬名中小學生開展研學旅行。孩子們走入十笏園，從文物和古建築中“閱讀”歷史；駐足書法、繪畫名家展覽，探尋中國傳統文化的博大精深；尋訪關帝廟、孔融祠，暢想“關公”的「過五關斬六將」、感悟《三字經》中「融四歲，能讓梨」……通過一系列參觀，對十笏園古建築群加深了了解，增加了歷史、文學、建築、民俗等知識，實現了寓教於遊。

家風家訓是一個家族的傳統文化和做人立身的行為準則，它不僅是一種道德教化，更是一種精神力量，通過一代一代口耳相傳、身體力行傳承下來。

為此，濰坊十笏園博物館與相關單位聯合舉辦了「書香萬家親子樂 耕讀傳家繼世長」尋訪丁家家風家訓親子活動。一起尋找「餘生平所不能為，而猶不願後之人之為之也」；「子侄輩倘能以餘之心為心，好餘之所好」；「與後人約」，以期「俾後之人知吾所以構斯園之意，庶幾能長有此園也夫」等明清濰縣丁氏世家的家風。通過活動的舉辦號召大家重視家庭建設，注重家風家訓的培養，從優秀的家風家訓中汲取智慧，涵養家風，養護心靈。

老樹發新芽 文旅融合發展

如今，到十笏園參觀的遊客會驚喜發現，除了參觀古色古香的建築和園林，還多了個充滿現代氣息的新地方，那就是十笏園文創館。冰箱貼、行李牌、鼠標墊、書籤、筆記本、蛋殼、手串等具有十笏園特色和濰坊民俗特點的近三十個品種，讓遊客愛不釋手。

濰坊十笏園博物館依托十笏園歷史文化，結合我市民俗文化、非物質文化遺產等藝術特點，組織專人對文創產品進行了探索性研發。專門成立文創產品開發小組，通過對標省內丁氏莊園、牟氏莊園，國內對標東莞可園、蘇州拙政園，調研青州古城和青州博物館等地，進一步學習其文創產品研發的優勢，不斷開拓思路和眼界，積極尋求合作夥伴，先後與濰坊非遺中心、濰坊工藝美術風箏廠等單位以及十幾名非遺傳承人合作，創作出具有古典氣息又符合現代審美需求的文創產品。

如今，遊客可以通過電商平台購買文化旅遊紀念品，也可以通過VR技術等體驗歷史事件，甚至可通過虛擬場景詳細了解已經不存在或未對外開放的歷史文化遺跡。對此，濰坊十笏園博物館積極與相關網絡公司合作，在虛擬VR「濰坊市空中全景」中全景展示十笏園各個院落，網友可以循著參觀路線，將濰坊十笏園博物館從內到外在掌上「逛」一番，給遊客身歷其境的體驗。