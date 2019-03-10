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婆婆妳好～好媳婦、好女友妝容這樣畫　大紅唇粗眼線通通OUT

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不管是準媳婦或已經是媳婦，不管妳喜不喜歡，免不了都要跟（未來）婆婆打照面。

長輩通常都還是比較保守跟傳統，如果妳有個開明的男友媽媽或是婆婆，那真的是上輩子拯救世界，請收下我的羨慕！

所以，想要在長輩心中留下好媳婦形象，大紅唇、煙燻妝還是粗眼線，通通OUT！
太小女孩的楚楚可憐風，感覺都要兒子費心照顧，這種也不太適合。
所以，上選就是清新自然又帶點溫柔堅毅，那就得分啦！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

眼睛是靈魂之窗，尤其跟現在或未來婆婆見面，有時無聲勝有聲，那一雙有靈性的深邃大眼，絕對能為你帶來分數。
先放下你手上所有繽紛的顏色，選擇安全牌的沉穩色系眼影，讓你絕對不會出錯！

棕帶金、深紫色，都是長輩心中招財色系。若想有點變化，2019 pantone色珊瑚橘，也是個好選擇。

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而眼線是加強水靈感的重要功臣，
但會建議避開黑色眼線，黑色眼線若搭配上揚線條，
根本就是戲劇裡的壞女人代表啊！
這邊建議，使用棕色系的眼線筆，溫柔又穩重的顏色，
看起來就是很能持家(嗯?
或是試著用眼影盤中較深的顏色來畫眼線，也是個不錯的選擇唷！

推薦商品：花漾美姬零阻力經典復古棕眼線液筆

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

眉毛部分，我必須先說，先放下妳對粗眉跟韓系平眉的喜愛吧！

長輩可能會以為是蠟筆小新或橘平屋海苔廣告。微上揚的溫柔眉型，還是婆婆媽媽心中首選。
另外，眉粉比起眉筆更能畫出漸層效果，視覺效果更溫柔，不會給人恰北北的錯覺喔。

推薦商品：Benefit 眉飛色舞修眉寶盒
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

脣妝的部分，紅色雖然喜氣，但大紅脣的接受度真的不要冒險，一些比較深的唇膏，可能先收起來，反正情人節再擦也行，可以運用裸色或是豆沙色，打造沒有上妝的MLBB妝感，或是玫瑰色絕對不會出錯！這種溫暖又帶點甜美感的顏色，帶出親切柔和的好氣色，瞬間融化全場人的心。

推薦商品：Bobbi Brown 金緻極霧唇膏#Boss Pink
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雅詩蘭黛 絕對慾望精油唇膏#310清新粉玫

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

GA奢華訂製柔霧唇膏 #102
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以上跟大家分享

祝每個媳婦見婆婆順利過關！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 曼曼達
 （完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：彩妝,教學,好媳婦妝容,婆婆

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