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AirPods vs. Galaxy Buds　無線耳機怎麼挑看這裡

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▲▼AirPods。（圖翻攝自Apple官網）

▲cnet認為，AirPods在配戴上較Galaxy Buds舒適。（圖翻攝自Apple官網）

科技中心／綜合報導

三星日前正式發布了新旗艦機Galaxy S10系列，同時也在發表會上推出新一代無線耳機Galaxy Buds，頗有與蘋果AirPods較勁的意味。這兩款無線耳機都擁有一個磁吸式充電盒，其中AirPods售價為159美元，而Galaxy Buds則為130美元並支援無線充電。

不過規格並不能完整反映兩款耳機的差異，想購入無線耳機的消費者不妨參考科技媒體cnet經實測的報導，了解兩款耳機的優勢選擇最符合自己需求的產品。

設計：AirPods很輕，Galaxy Buds很貼心

比較兩者外型設計，配戴AirPods的確較引人注目，並僅有白色可選，至於Galaxy Buds從外觀看起來較大，且有著白、黑、黃，三種顏色選項。

配戴體驗方面，雖然取決於個人的耳朵形狀，較難以中立討論，不過cnet認為，AirPods在配戴上較Galaxy Buds舒適，特別是長時間配戴時，主因是AirPods重量較輕。

不過Galaxy Buds戴起來較AirPods更為美觀，且在通勤時，雖然兩者都不會從耳朵中掉出去，但配戴Galaxy Buds較有安全感。雖然兩者都沒有防水功能，但Galaxy Buds的IPX2評級意味著它對汗水的耐受度較高。在沒放音樂的情況下，Galaxy Buds的降噪能力較好，AirPods整體設計較為開放，因此比較容易聽到周圍環境音。

▼Galaxy Buds從外觀看起來較大，且有著白、黑、黃，三種顏色選項。（圖／三星提供）

▲▼三星全新穿戴裝置。（圖／三星提供）

特點：其他功能

一旦開啟充電盒，AirPods及Galaxy Buds都會自動與裝置配對，AirPods使用W1晶片能快速且完美地與蘋果裝置互動，而Galaxy Buds同樣也具備類似的功能。不過雙方也都將這樣的功能限定在自家設備上，若連接自家生態系以外的設備，則無法做到「無縫連接」，但仍可透過設備手動設置藍芽配對。

用戶將AirPods從耳朵上取下時音樂便會暫停，這功能在Galaxy Buds上並沒有，不過Galaxy Buds也有些AirPods沒有的功能，如Galaxy Buds同時支援無線充電及裝置間的無線電力分享，用戶能從最新的三星智慧型手機Galaxy S10系列快速獲得電力補充，既方便又酷炫。

搭配Galaxy Wear應用程式，用戶可查看Galaxy Buds電池電量並選擇不同的均衡器模式，AirPods在與iOS設備配對時，可查看電池電量，但並未提供調整聲音的功能。另外，Galaxy Buds設有環境音設置選項，可讓用戶選擇是否聽到周圍的環境音，不過cnet實際體驗後認為並無明顯差異。

與AirPods相同，Galaxy Buds支援自訂手勢。包括點按可撥放或暫停音樂，雙擊可播放下一首歌曲或接聽、結束通話，三連擊可播放上一手樂曲，點擊並長按可叫出語音助理等，AirPods與Galaxy Buds擁有許多相同的手勢，但AirPods沒有可以改變音量的輕擊手勢。

▼Galaxy Buds同時支援無線充電及裝置間的無線電力分享。（圖／三星提供）

▲▼S10反向無線充電功能。（圖／三星提供）

音質：Galaxy Buds聽音樂音質較佳，AirPods通話質量較佳

Galaxy Buds音質較佳，且由於其較緊密的設計使其降躁能力較佳，使用者幾乎無須為了環境提高音樂的音量。但cnet報導也指出，在通勤或運動時，更傾向於使用AirPods，因為在室外走動仍需時時注意自己的外在環境。

不過在通話方面，則有著相反的結果。這兩款耳機都有雙麥克風，不過AirPods的麥克風能更好地隔離外在環境音，使通話質量較Galaxy Buds好，對通話方來說，對方使用AirPods聽起來更加清晰響亮。

性能及電池：AirPods藍牙連接距離較長，Galaxy Buds電池續航力較長

經cnet實測，AirPods的藍牙連接距離較Galaxy Buds長1.5公尺，不過Galaxy Buds的電池續航力較AirPods長了近2個小時，AirPods可連續播放5個小時音樂，而Galaxy Buds的連續播放時間則長達約7小時。

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關鍵字：AirPods,Galaxy Buds,無線耳機,三星,蘋果

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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