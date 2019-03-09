人大美女翻譯「小趙薇」　冰山美人6年後更冷豔

▲「小趙薇」張京在十三屆全國人大二次會議擔任翻譯。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

大陸十三屆全國人大二次會議6日上午舉行記者會，有「小趙薇」外號的美女翻譯張京亮相，再次成為媒體關注的焦點。據了解，張京首次受到媒體關注是在2013年全國人大的一場記者會上，因神情專注、不露言笑，被網友稱為「冰山美人」。

張京為杭州人，擔任大陸外交部的英文翻譯，她2003年從杭州外國語學校畢業，保送外交學院英語專業，2007年被外交部錄用。學生時代的張京不只成績好，還主持節目、參加演講比賽，先後獲得第十屆外研社杯全國英語辯論賽冠軍、第十屆21世紀杯全國英語演講比賽亞軍。

▼張京2013年初次受到媒體關注。（圖／翻攝湖北網台）



張京首次受到媒體關注是在2013年3月十二屆全國人大一次會議的一場記者會上，她當時非常認真的在進行翻譯，神情專注、不露言笑，吸引眾多攝影鏡頭。後來照片刊出，許多網友因她冷豔的外型取了「冰山美人」的外號，更有人發現她與趙薇相當神似，以「小趙薇」來稱呼她。

認識張京的人說，張京在校就是風雲人物，曾參加中央電視台第二屆希望之星英語風采大賽，是學弟妹眼中的「厲害學姊」。也有人指出，張京幾年前已經結婚，老公也在外交界工作，本來有經營微博，但意外走紅後就改了用戶名稱，並刪掉所有文章及圖片。