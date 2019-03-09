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批蔡英文年改不聰明　馬英九：敢對軍公教下手、對勞工不敢

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▲▼馬英九出席「畫晴．話情」張可芸油畫展剪綵暨新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文上任後力推軍公教年金改革，引發反年改團體多次上街抗議，也被視為是導致民進黨去年九合一大選慘敗的原因之一。而前總統馬英九8日受訪時表示，若國民黨未來有機會重返執政，一定在年改方面做出改變，並直言「現在的政府對軍公教下手，但對勞工不敢，這不是一個好的政策」。

馬英九昨晚出席全國公教軍警消聯合總會餐敘時，談及軍公教年金改革表示，「未來國民黨若有機會拿回政權，一定做出相當程度的改變」，並提及卸任前曾與蔡英文見面，特別提醒她年金改革要做，但必須很慎重，很遺憾後來的法案版本與大家的期待有很大差距。

馬英九表示，目前還沒聽說現在的政府對勞保提出意見，他認為在明年選舉前是不會提了，並直言「他對軍公教敢下手，對勞工不敢，這不是一個好的政策」。

馬英九認為，軍公教警消是國家的重要資產，也是政府運作的重要基礎，沒有他們政府就不可能運作，但年金改革對這些行業造成極大傷害，「這實在是不聰明的作法」，因為政府靠這些人運作，卻讓他們對未來感到沒希望，「怎麼可能會有好成績呢？」並強調信賴保護原則很重要，沒有做到、沒有遵守會使人民失去信心，所以要兼顧行業與世代，更是要有誠心。

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關鍵字：馬英九,蔡英文,年金改革,年改,軍公教,勞工

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