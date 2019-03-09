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慧眼看天下／民主黨掌眾院優勢　磨刀霍霍向川普

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▲▼《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

川金二會上周在沒有任何結論下的情況，無預警提早結束，而美國總統川普回到國內，也要面臨一個大難關，那就是民主黨主導的眾議院，對他發動鋪天蓋地的調查。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，民主黨向81個川普圈內人和有關單位索取文件，調查川普在白宮、競選組織和家族企業是否涉及妨礙司法、貪腐和濫用職權，這也是民主黨自今年1月控制眾院後，對川普發動的企圖心最強烈的攻勢。

李大中補充，這起調查由眾議院司法委員會主席納德勒發起，名單涵蓋川普生活各個層面，包括他的兩個兒子、女婿庫許納、以及川普其他的親信和助理、前司法部長塞辛斯等等。調查範圍如此廣泛，似乎是在為彈劾川普做準備，恐不利川普在2020年大選的連任之路。

儘管距離2020美國總統大選還剩1年半時間，但目前已有14人投入民主黨黨內初選，也讓總統大選提前開打。李大中表示，美國民主黨參議員賀錦麗，已經宣布參選2020美國總統，現年54歲的她，也是2017年成為美國有史以來第二位非裔女性參議員，而在賀錦麗之前，民主黨麻州聯邦參議員華倫也宣布角逐大選，民主黨總統初選將首次有超過一名女性角逐黨內提名。另外其他表態競選的民主黨人，包括前副總統拜登，以及美國佛蒙特州聯邦參議員桑德斯，呼聲也相當高。

川普除了這些內憂，外交上也將面對新的挑戰，中美兩國在預計在三月下旬舉行川習會，李大中表示，美國貿易代表署5日發表聲明，正式確認貿易戰「停戰期延長」計畫，而在這之前美國總統川普就曾表示，中美貿易談判進展良好，他已經要求取消北京當局對美國牛肉、豬肉在內的農產品關稅，如今不少觀點認為，川習會將可能在 3 月 27 日順利舉行。不過目前還沒有看到中美貿易談判的重點，也就是結構性改革的細節，雖然不斷有消息傳出，有重大進展，但也有人懷疑川普可能會簽署一項紙老虎協議。

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