孟晚舟案「5月8日再開庭」決定是否引渡　律師提違反程序對抗

▲華為首席財務長孟晚舟出庭。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

華為首席財務長孟晚舟引渡一案在溫哥華時間6日上午10點開庭，決定之後引渡聽證會的日期等事宜，最後只花了17分就結束，法官決議延至5月8日再審理，到時候將會決定引渡日期，目前孟晚舟獲得繼續保釋，住在溫哥華的豪宅內。律師則再次強調對加國政府提出的民事訴訟，盼影響之後聽證會的結果。

綜合外媒報導，孟晚舟今日穿著紫色帽T出席，律師團成員裴克（Richard Peck）在法庭上表示，這是個罕見且獨特的案例，且被告（孟晚舟）受到各方的高度關注，且帶有政治考量，例如美國總統川普就曾對此案發表意見。短暫的聽證會結束之後，裴克也法庭外表示，他擔心「政治考量」對於此案的影響，且在法律上和實質性都讓人嚴重擔憂。



裴克再次提到，孟晚舟方已經向加拿大政府、邊境服務局加拿大皇家騎警（RCMP）提出民事求償訴訟，認為這兩個單位在去年12月於溫哥華機場逮捕孟晚舟一事已「違反流程」，包含對孟不法拘押、搜查和審訊3個小時，侵犯其憲法權益。辯方將會將公開民事求償申請書，還會提出濫用程序動議，但是這些事件都還需要時間來確認，接下來也會在法庭單獨處理。

加拿大政府在1日應美國要求，發布了「繼續訴訟程序權限」（authority to proceed，ATP），允許英屬哥倫比亞省最高法院正式啟動對孟晚舟案展開引渡程序。隨後孟晚舟方反擊，不但指控加國政府違反民事程序，另外也傳出她準備在加拿大攻讀商學博士，長居溫哥華。

▼孟晚舟出庭，聽證會僅17分鐘就結束。（圖／路透社）

