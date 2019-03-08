宮廟激推「苦藤粉排毒」…她吃2周就喪命　父慟：女宮主脫產不聞問

▲25歲妙齡女子聽從宮廟意見服用苦藤粉，最後竟因肝性腦病變喪命。圖為中藥粉末示意圖。（圖／記者楊筱柔攝）



社會中心／綜合報導

桃園市一名賴姓女子去年間聽信宮廟邱姓女宮主建議，花了一千元購買一罐「苦藤粉」治療臉上紅疹，未料賴女服用後高燒不退，1個多月後因肝指數過高引起的肝性腦病變。法醫鑑定賴女死因確實與苦藤粉有關，桃園地檢署今依過失致死與違反《醫師法》等罪嫌提起公訴。

檢警調查，25歲賴姓女子去年6月到大園某宮廟問事，邱姓女宮主見賴女臉部有醫美手術後的大面積紅疹，便擅自斷言賴女體內「留有毒素」，以1罐1000元的價格提供她苦藤粉，並囑咐她早晚服用2匙排毒。

賴女聽從邱女指示，不料服用半個月後開始出現高燒不退症狀，送醫後診斷為肝指數過高，已經逼近肝衰竭程度，轉送至林口長庚醫院加護病房治療，但仍不幸於去年8月9日因肝性腦病變及缺氧性腦病變導致多重器官衰竭不治。家屬質疑邱女提供的苦藤粉是致死主因，憤而提告。

邱女坦承提供給賴女藥粉，辯稱自己也有服用，認為可以清火解熱，才會建議她服用排毒。經法醫鑑定賴女死因確實與苦藤粉有關，桃園地檢署今依過失致死和違反《醫師法》等罪嫌，將邱女提起公訴。

台北榮總臨床毒物科主治醫師吳明玲指出，「苦藤」又稱「寬筋藤」、「軟筋藤」，中藥典籍的治療主用途為鎮痛、解熱、消水腫、保肝、抗發炎等，但其中也含有危害肝臟功能的毒素，會引發嚴重肝臟發炎、黃疸、凝血功能異常。吳明玲指出，「苦藤」也是中藥材的一種，既然是藥，就不能亂吃。如果想用來治療疾病，務必先請中醫師評估診斷，治療期間還需監測肝功能及血液功能等等。

《蘋果日報》報導，賴女父親控訴，當時女兒住院時，他還捐了3分之1的肝給女兒，但最終女兒還是過世，而邱姓女宮主期間不但不聞不問，甚至脫產、找律師打官司，讓他相當痛心。

▼桃園地檢署依過失致死與違反醫師法等罪嫌，對邱姓女宮主提起公訴。（圖／記者沈繼昌攝）

