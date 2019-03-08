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停車前多看多問多注意　了解收費標準防荷包失血

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▲使用停車場前，務必觀察停車場收費規則。（圖／新竹市政府提供）

▲使用停車場前，務必觀察停車場收費規則。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

每逢假期到觀光景點旅遊，多需要使用停車場空間，新竹市消保官提醒，使用停車場前，務必觀察停車場收費規則，其中私人經營停車收費標準不盡相同，如需停留時間較長，採計次或計時收費總價差很大，建議多看多問多注意，以免荷包大失血，若在全自動停車場遇上問題，可以先撥打電話詢問停車場管理公司，或尋求消保官申訴。

消保官表示，近日有位從台北來新竹市遊玩的孟先生，在巷弄中找到一處全自動管理系統的平面車位，停車費原來公告是每30分鐘收費20元，孟先生將愛車停放了一整夜，不料隔天取車時洽好遇上收費規則改為20分鐘收費20元，等於由每小時40元增加為60元，但現場為無人全自動繳費停車場，孟先生當下只能先付款取車，之後到本府消保官申訴。

實地查勘後發現，停車場公告確實由每30分鐘改為每20分鐘收費20元，但消保官表示，即便停車跨夜後，第二日的消費方式有異動也明確公告，但計費方式仍應以消費者停放車輛當天所見的公告為主，雖孟先生停車第二日的收費方式改為每20分鐘收費20元，但其停車全程都應以第一日的收費方式計費。

消保官電話詢問停車場管理公司客服黃小姐，對方表示因孟先生第二日繳費時，繳費機設定已改為每20分鐘收費乙次，設定有誤造成本次消費爭議，該停出場管理公司願意將溢收款退回車主，對於造成消費者不便感到抱歉。

消保官指出，另有一案例是消費者在中南部知名廟宇燒香拜拜，一處私人停車場入口公告上寫明停車一次60元，停好車才赫然發現公告上還有小字寫著最低消費200元，甚至需要消費者一併買金香消保官強調，假如碰到此類情形其實消費者有權將車輛再行開出，停車場不能限制。消保官提醒，出外旅遊停車務必看清楚公告內容，或再三詢問確認，以避免消費糾紛。

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關鍵字：新竹市消保官

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