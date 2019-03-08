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西瓜有洋蔥味！三星鄉長李志鏞集愛心買西瓜　助中輟生返校園

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▲▼三星鄉長李志鏞集愛心買西瓜，助中輟生重返校園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼三星鄉長李志鏞（圖左）集愛心買西瓜，助中輟生重返校園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉公所「足甘心！」最近寒假結束，學校也紛紛開學了，但三星國中有位1年級學生因家境特殊，需隨著父母的貨車四處賣西瓜維持生計而成為中輟生了，三星鄉長李志鏞得知後，發動公所同仁集愛心，向中輟生的因車禍下半耳癱瘓也在賣瓜的哥哥買西瓜，以助中輟生重返校園，結果公所同仁熱烈響應購買，短短不到1天的時間即買了59顆共1萬1千800元西瓜。

宜蘭三星國中有一位鄭姓學生家境特殊，父母居無定所，早期在三星鄉天送埤租屋而居，生養了3女2男，小孩從小就讀憲明國小。由於父母生活方式特殊，孩子們從小都坐著父母的貨車四處賣西瓜維持生計。

請繼續往下閱讀...

其中排行老5的鄭姓學生，從憲明國小畢業後，升上三星國中1年級，也是從小就跟著父母四處流浪賣瓜，以車為家，居無定所，因而成為中輟生了。

三星國中校長張煇志思考如何幫助該校唯一的中輟生，盼能籌措足夠的學費幫助鄭生重返校園讀書。他認為至少要把12年國民教育讀完，有了基本的知識之後，才有能力改善家庭環境，因此他發起「集愛心買西瓜‧幫助中輟生重返校園」活動。

三星鄉長李志鏞得知後，主動買了6顆西瓜分享給鄉公所同仁試吃，更號召大家購買。因為西瓜的背後有洋蔥，再加上西瓜香甜多汁，公所同仁熱烈響應購買，短短不到1天的時間即賣出59顆西瓜。

李志鏞說，一顆200元的西瓜利潤不多，但是聚沙成塔的效益卻正在累積中，讓中輟生重返校園讀書的能量也就越來越大，希望社會的愛心早日幫助鄭生重返校園，完成學業，習得知識照顧家庭，改善生活。

▲▼三星鄉長李志鏞集愛心買西瓜，助中輟生重返校園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：三星鄉長,李志鏞,助中輟生返校園

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