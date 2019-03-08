郭綜合醫院辦家庭日　免費為民眾做癌篩

▲台南市郭綜合醫院舉辦家庭日活動，為民眾做免費癌症篩檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院關心各界人士的健康，舉辦家庭日活動，醫師為辛苦的媽媽們做子宮頸抹片檢查及乳房攝影，在一樓大廳的免費癌症篩檢活動，醫護人員為各界民眾做口腔膜及大腸癌篩檢諮詢，其中出現不少夫妻相扶持的溫馨場面。

郭綜合醫院癌症中心人員及熱心志工在場服務，立即吸引前往門診的各界注目，許多人也趁機陪同家人接受免費癌篩，熱情的工作人員還為她們量血壓等，讓民眾對自己的身體狀況有進一步的了解。

根據衛福部統計指出，隨著高齡化，生活型態改變，肥胖人口增加，國人癌症發生人數持續增加。為配合行政院健保局預防保健癌症篩檢推廣政策，郭綜合醫院免費提供口腔癌、子宮頸癌、乳癌及大腸癌四項癌症篩檢暨諮詢服務。院方發現，許多男性對大腸癌篩較無意願，為提升他們篩檢的意願，特舉辦家庭日，認為夫妻同時到院接受癌篩成效更好，還準備刮鬍刀等男性用品等精美紀念品相贈外，還現場摸彩，所獲得的摸彩品包括溫水杯、精美飯盒等，多對夫婦篩檢後很高興的相互扶持離去，恩愛的神情令人欽羡。

許多民眾到醫院看病，見到一樓大廳的人潮感到好奇，得悉有好康的免費癌篩後可得紀念品後，立馬參與這項活動，爭相利用候診的空檔，與陪同的家人加入活動的行列，認為為了全家人的健康，提早做好預防保健，如早期發現可達到早期治療的目的。

現場也有人接受乳房攝影，也有人接受大腸直腸癌及口腔黏膜檢查，在醫護人員的熱情服務下相當滿意，紛打聽醫院下次會不會再辦類似好康活動，以及如何了解醫院相關的訊息，社工師蘇悅中除表示以後會在院內網路公布，也會透過媒體發布訊息，並請他們留下連絡地址、電話，以利到時方便通知。