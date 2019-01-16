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台南1歲女嬰30min活活被虐死！　醫：全身都是瘀青、結痂傷口

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記者胡順惠／採訪報導

繼「肉圓惡爸」的家暴案引發全台公憤後，台南又爆發虐童死亡案件！台南市郭綜合醫院副院長接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，昨（15）日晚間10點3分，一名媽媽抱著1歲6個月女童搭計程車來急診，到院已瞳孔放大無生命徵象，全身也有多處新舊傷，立即報警處理。

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

▲女嬰被送到急診室半小時宣告不治。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

醫院副院長梁景堯引述媽媽說法，女童（化名李小妹）昨天晚間9點多在家裡玩，把桌上的東西打翻，摔壞貴重物品，媽媽跟小孩講好幾次，很生氣拿抓背工具「不求人」毆打，打了半小時發現癱軟無反應送醫，毆打過程中有撞到桌子。無奈到院急救半小時後仍不治，10點32分宣告死亡。

急診醫師病歷表中寫著，女童瞳孔放大，到院已無生命跡象，全身多處新舊傷，口裡還有嘔吐物，全身均有瘀青、結痂傷口等，懷疑是虐童案件，立刻通報警方。至於確切的死亡原因還有待檢察官進一步檢查。

▲▼台南市郭綜合醫院。 （圖／翻攝自GoogleMap）

▲台南市郭綜合醫院。 （圖／翻攝自GoogleMap）


警方初步調查，17歲薛姓母親、薛女堂姐（20歲）、薛女何姓堂姐夫（26歲），加上常來家中作客的李姓計車司機（28歲），4人都承認只要女嬰哭鬧就會打小孩，照他們講應該有時候各自，有時一起打，他們在打應該也是沒想那麼多，就是看到小孩哭鬧就打

警方表示，經調查發現女童母親無業，因此帶女童寄住在由表姐的租住處，租屋處內凌亂，除了報導的「不求人」之外，並在屋內發現「愛的小手」、「細細的籐條」、「塑膠管」等疑似施暴工具，讓人心疼孩子的處境，目前鑑識人員已帶回這些物品，但4人除了不求人外，並不承認還有用其他打人器械。

台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「妳想紅我會讓全台南轟幹妳」，女童祖母在臉書痛斥薛女，「我把孫子交給妳，妳他O怎麼顧的，一條命就這樣不見，妳最好給我們一個交代，我會讓全台南知道妳一個親母跟表姐男朋友有多惡劣。」她也淚訴小孫女的慘況，「全身上下沒有一個地方是好的」、「連指甲全部都一樣」、「剛看到時我們沒力」。

據了解，女童生母曾說過，有媽媽為什麼不能給媽媽顧，要給保母？現在保母也很多虐待的，做媽媽的怎樣不擔心，沒想到現在卻涉嫌虐死自己女兒。親友痛批，「妳自己就是把小孩虐待死的人，憑什麼當初要搶小孩？要人家把小孩給妳的時候說的那麼好聽？妳根本不配說這種話，越看越憤怒。」

台南女嬰遭虐死，憤怒民眾包圍警局。（圖／記者林悅翻攝）

▲憤怒民眾包圍警局。

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關鍵字：虐童,郭綜合醫院,台南

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