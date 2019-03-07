狗狗被壓地「重拳狠揍」...痛到狂抖鼻血流一地！惡男還逼女兒看

▲陸男虐狗，還拍片傳抖音。（圖／翻攝自yousign.org）

記者錢玉紘／綜合報導



近來許多人為了想紅無所不用其極，大陸浙江義烏市就有一名男子，拍下自己在廁所內用拳頭狂毆打狗狗的影片，還上傳到「抖音」平臺。影片中的狗狗被打到嘴巴和鼻子都狂流血，但無力反抗，相當可憐。此舉也引起網友憤怒，到連署網站發起請願，希望中國政府可以阻止虐待動物再發生。

網友瑞奇（Vonda Richey ）在請願網站「yousign」發布連署，標題寫道，「請幫忙保護中國的動物願離這種人的傷害」，請願的對象則是中國國務院總理李克強。內容還附上抖音的虐狗片，他提到，這個虐狗案件發生在浙江省義烏市，狗狗被綁起來壓在廁所，嘴巴也被膠帶綑綁住，一旁的男子揮舞拳頭狂揍，而且表情似乎很開心，而狗狗只能無力趴在地上，鼻子和嘴巴都狂流血。

瑞奇表示，「這隻可憐的狗狗無法自保，只能一拳一拳地挨揍，牠的腿瘋狂顫抖，表示牠正處在痛苦的創傷之中，但攻擊者毫不在乎，還是繼續打」。更糟的是，該男子的女兒似乎也在一旁看著，更把這個惡行錄下來，傳到抖音上。



影片曝光之後，已經受到上千名用戶抗議，許多人立刻肉搜出這名虐狗男，相關的影片也已經被下架。瑞奇提到，雖然發生這可惡的事件，但是目前大陸還沒有任何有關動物保護的法律，虐狗的男子很可能會逃過法律制裁。且在中國，每年都有數百萬隻狗狗被虐待甚至被吃掉，他希望連署呼籲當局，盡快通過保障動物福利的法律。

這個影片也激起廣大網友們的憤怒，留言提到，「希望他也受到這種虐待」、「居然還敢把影片上傳，真的太過分了」、「你會得到報應的！禽獸！」、「應該把他女兒也帶走，孩子很有可能也會被打」、「拜託立刻把他關起來」。

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