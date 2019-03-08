　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／忘記切帳號自稱「立院清流」？沈智慧：同名同姓的網友啦！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

國民黨台中市立委沈智慧在臉書PO文，沒想到竟然有位「同名同姓」的網友留言大讚她是立法院的一股清流，這個畫面被其他網友截圖，很快就在網路上傳開。雖然有人嘲諷這是北市前議員童仲彥的翻版；但也有眼尖網友指出，自己認識留言的那位沈智慧，根本就是不同人，不要看到黑影就開槍。對此，沈智慧8日上午在立法院回應，自己並沒有忘記切帳號，留言也不是她寫下，而是有網友和她同名同姓，「他非常支持我，非常感謝他」。

▲▼沈智慧疑似忘記切臉書帳號。（圖／翻攝自臉書）

▲沈智慧疑似忘記切臉書帳號。（圖／翻攝自臉書）

截圖畫面中，臉書名稱為沈智慧的網友在立委沈智慧的貼文底下回覆，「謝謝沈委員，妳敢言別人所不敢言，成為立法院一股清流，讓我們看見國家還有希望，謝謝妳，加油，支持妳！」但很快就被其他網友發現兩個帳號同名同姓，會不會根本就是同一人，「忘記切換帳號？」、「笑死」。

沈智慧8日在立法院受訪時強調，她沒有忘記切帳號、留言也不是她寫下，而是有網友和她同名同姓，「他非常支持我，非常感謝他」。

沈智慧的臉書小編陳芷若受訪時說，經查證這不是委員個人帳號，「我們也沒有忘記切換帳號，這是真的她的粉絲沈智慧，我們沒有想到這個名字變成菜市場名了」；她說，我們很意外、也感謝網友，而這個意外，也讓大家知道沈智慧粉絲團開張了。

被問到此事是否被刻意炒作？沈智慧說，網路世界裡，很多的人、樣態很多，「我真的是非常謝謝這位同名同姓的網友，我也上網去看他的臉書、轉載許多事情，是名藍營支持者，所以我非常謝謝他這麼支持我」。

至於該篇留言已被刪除？陳芷若澄清，留言沒有被刪，他們昨天到現在都沒有刪除，「希望早上時，和大家回報一下，小編還活著、還在上班」；她還笑說，網友很多可愛的留言，請問他們也要「了不起負責」嗎？他們想說，「我們跟童仲彥不一樣」。

▼國民黨立委沈智慧。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼國民黨立委沈智慧。（圖／記者徐政璿攝）

ET快訊
快訊／郭宗坤轉加護病房！血塊疑掉出心室惡化
快訊／地牛翻身！台東5.7地震　「突然震一下」
壯男游愛河三鐵700公尺溺斃！最後身影曝光
陪愛紗回日本…「看她開心就幸福」男伴曝光　網哭：好好照顧她
醫界女神合照柯文哲　網圈亮點「鬼手摟阿伯腰」秒嚇抖：生靈來了
快訊／桃園機場大停電！傳有人受困電梯

關鍵字：國民黨,沈智慧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「夜店老闆看不起警察」　蘇貞昌：別低估政府的決心

民進黨像當初快倒的藍？　蘇貞昌一句話回擊韓國瑜！

民進黨像當初快倒的藍？　蘇貞昌一句話回擊韓國瑜！

蘇貞昌拚治安！「鬥毆換警察局長」　葉毓蘭：嘴砲治國

PK林奕華成「朱韓角力」　王欣儀：別讓外界操作「太陽之爭」

議員王欣儀爭取立委提名　疾呼黨中央「徵召韓國瑜」

遭指聲勢「江河日下」　柯文哲：招牌一樣、內容不斷改變

沒切錯帳號！　「立院清流」沈智慧：每個人有不「童」的境遇

被問醫界女神合照　柯文哲反問：你說這美女喔

不畏天雨路口拜票　賴清德籲集中選票支持郭國文

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

蘇貞昌拚治安！「鬥毆換警察局長」　葉毓蘭：嘴砲治國

PK林奕華成「朱韓角力」　王欣儀：別讓外界操作「太陽之爭」

議員王欣儀爭取立委提名　疾呼黨中央「徵召韓國瑜」

遭指聲勢「江河日下」　柯文哲：招牌一樣、內容不斷改變

沒切錯帳號！　「立院清流」沈智慧：每個人有不「童」的境遇

被問醫界女神合照　柯文哲反問：你說這美女喔

不畏天雨路口拜票　賴清德籲集中選票支持郭國文

美協會稱吳釗燮「台灣外交部長」　藍委要求正名

擊潰日軍的國寶戰車遭「無厘頭改裝」　網批犯大忌

訪美不公開行程多　柯文哲重申「不爭才是爭」：方便就好

岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂！必吃脆皮多汁烤雞

第2屆「一帶一路」論壇4月北京舉行　王毅：堅持共商共建共享原則

瘋狂課金！消基會轟7成手遊未公布「轉蛋開箱機率」　熱門遊戲竟上榜

蘇貞昌拚治安！「鬥毆換警察局長」　葉毓蘭：嘴砲治國

要求外送飲料再幫收衣服　霸氣老闆嗆走奧客：我是你請的嗎？

停車場變保齡球道！雨夜失控連撞3車　小鴨驚險進溝卡空中

PK林奕華成「朱韓角力」　王欣儀：別讓外界操作「太陽之爭」

警察淪特種行業保全！　葉毓蘭嗆蘇貞昌：除嘴砲治國還剩什麼

《教師法》修法是「踐踏教師專業」　全教產批教育部毁損教師權益

中美競爭是正常現象！王毅：希望美方摒棄零和思維

政治熱門新聞

統促黨10日殺到林口　找館長P..

蔡英文寫給國人的信是假的！　府..

獨／韓國瑜「一郎餐會」成員身分..

吳子嘉：韓國瑜就是中年光頭魯蛇..

香蕉一天簽五億　蔡英文也喊：貨..

沈富雄預言2020總統大選：柯..

王浩宇PO喝酒照嗆問　韓國瑜：..

18天只上班5天？高市府回應反..

小英御用學者？罵韓流學者身分曝..

韓國瑜請假天數曝光　王淺秋酸王..

酒駕鞭刑「多死一人多一鞭」 法..

黃帝穎扯葉世文為朱立倫副手　葉..

韓國瑜又請假！他酸高雄選一直玩..

為了高雄！韓國瑜半蹲託星首富做..

更多熱門

相關新聞

議員王欣儀爭取立委提名　疾呼黨中央「徵召韓國瑜」

台北市議員王欣儀今宣布投入爭取立委提名，代表國民黨參選大安區立委，在選區40多位里長、聯誼會長陪同下，展現相當決心！但，面對黨內初選已確定「七三制」，她強調，民氣可用，2020總統大選國民黨一定要贏，讓大家一起做韓國瑜們，「懇請黨中央徵召韓國瑜！」

「立院清流」沈智慧：沒切錯帳號

韓國瑜參選黨主席無法下載黨員名冊　林育先：應該是誤會

女立委忘切換帳號？臉書留言自誇

韓國瑜7句話　點破國民黨衰敗原因

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！宣布終止合作

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一波降雨時間曝光

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面