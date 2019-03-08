影／忘記切帳號自稱「立院清流」？沈智慧：同名同姓的網友啦！

記者徐政璿／台北報導

國民黨台中市立委沈智慧在臉書PO文，沒想到竟然有位「同名同姓」的網友留言大讚她是立法院的一股清流，這個畫面被其他網友截圖，很快就在網路上傳開。雖然有人嘲諷這是北市前議員童仲彥的翻版；但也有眼尖網友指出，自己認識留言的那位沈智慧，根本就是不同人，不要看到黑影就開槍。對此，沈智慧8日上午在立法院回應，自己並沒有忘記切帳號，留言也不是她寫下，而是有網友和她同名同姓，「他非常支持我，非常感謝他」。

▲沈智慧疑似忘記切臉書帳號。（圖／翻攝自臉書）

截圖畫面中，臉書名稱為沈智慧的網友在立委沈智慧的貼文底下回覆，「謝謝沈委員，妳敢言別人所不敢言，成為立法院一股清流，讓我們看見國家還有希望，謝謝妳，加油，支持妳！」但很快就被其他網友發現兩個帳號同名同姓，會不會根本就是同一人，「忘記切換帳號？」、「笑死」。

沈智慧8日在立法院受訪時強調，她沒有忘記切帳號、留言也不是她寫下，而是有網友和她同名同姓，「他非常支持我，非常感謝他」。

沈智慧的臉書小編陳芷若受訪時說，經查證這不是委員個人帳號，「我們也沒有忘記切換帳號，這是真的她的粉絲沈智慧，我們沒有想到這個名字變成菜市場名了」；她說，我們很意外、也感謝網友，而這個意外，也讓大家知道沈智慧粉絲團開張了。

被問到此事是否被刻意炒作？沈智慧說，網路世界裡，很多的人、樣態很多，「我真的是非常謝謝這位同名同姓的網友，我也上網去看他的臉書、轉載許多事情，是名藍營支持者，所以我非常謝謝他這麼支持我」。

至於該篇留言已被刪除？陳芷若澄清，留言沒有被刪，他們昨天到現在都沒有刪除，「希望早上時，和大家回報一下，小編還活著、還在上班」；她還笑說，網友很多可愛的留言，請問他們也要「了不起負責」嗎？他們想說，「我們跟童仲彥不一樣」。

▼國民黨立委沈智慧。（圖／記者徐政璿攝）