脫貧滿意度達90％　劉永富：6年脫貧8000萬人

▲國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富。（圖／新華網）

大陸中心／綜合報導

國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富7日表示，近兩年完成的脫貧目標—「2016年28個縣、2017年125個縣」，反應良好，「社會是認可的，群眾是滿意的。我們第三方評估調查的貧困戶、脫貧戶和農戶，90%以上是滿意的、認可的。」

他說到，脫貧時間緊迫，任務困難，但不能因為時間緊迫、任務困難，就不顧質量，「脫貧質量確實是個大問題，各個方面都比較關注，有的同志可能會提出，會不會有些假脫貧？」

他說，脫貧政策有嚴格的標準與程序，「貧困縣、貧困村的退出，就是絕對貧困人口數量，中部地區要降到2%以下，西部地區降到3%以下。」

▲國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富。（圖／新華網）

他提到，脫貧有三個策略，「一個收入、兩個不愁、三個保障」，必須達到標準才能宣布脫貧，「到2020年時收入達到4000塊錢(人民幣)左右，並且做到不愁吃、不愁穿，基本醫療、義務教育、住房安全有保障，才能宣布退出，沒有達到是不行的。」

他表示，精準扶貧政策已實施6年，脫貧攻堅戰進行3年，「我想給大家一個具體的印象，脫貧攻堅取得了顯著成就。我國貧困人口從2012年的9899萬人減少到2018年的1660萬人，6年時間減少了8000多萬人，連續6年平均每年減貧1300多萬人。」

他提及，國共還有832個貧困縣，其中2016年脫貧28個縣，2017年脫貧125個縣，「2018年將要摘帽280個縣左右，目前各省正在進行評估，很快就會宣布。這樣下來，832個貧困縣有一半的縣摘帽了。」

他強調，脫貧攻堅大大改善了貧困地區基礎設施和公共服務，不僅貧困人口受了益，所有農村的農民都一起共享了這些成果，「反映是良好的，社會是認可的，群眾是滿意的。我們第三方評估調查的貧困戶、脫貧戶和農戶，90%以上是滿意的、認可的。」

▲國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富。（圖／新華網）

他說明，透過脫貧攻堅戰，不只改善生態、培養農村幹部，還鍛鍊了大批政黨機關，「我們基層幹部的工作作風有了轉變，工作能力有了提升，農村治理水平有了提升，這些都是涉及長遠發展的，也是國家的寶貴財富。」