聚焦貿易戰、朝鮮半島局勢　陸外長王毅今舉行中外記者會

▲▼中國大陸外交部長王毅今舉行中外記者會 。（圖／翻攝自新華網）

記者曾俊豪／北京報導

中國大陸國務委員兼外交部長王毅今上午10時將舉行中外記者會，就外交政策和對外關係回答記者提問。過去一年，大陸一面和美國在貿易上角力，一面在朝鮮半島議題中扮演關鍵角色，而在二次「川金會」不歡而散後，陸方未來戰略為何？其他像台日安保對話、台灣採購美國F-16V戰機等，也都是外界關注焦點。

此場記者會是應十三屆全國人大二次會議新聞中心的邀請，將在北京梅地亞中心多功能廳舉行，而外交部長的記者會也是每年兩會期間的重頭戲之一，主要受限於政府機關的發言人制度。唯有在這一天，由外交部長親自上陣，讓其重要性不亞於壓軸登場的「總理記者會」。

回顧過去一年，大陸在對外關係的發展，中美貿易戰雖然稍微停歇，但雙方角力仍然持續；另外，「不歡而散」的川金會之後，大陸將扮演何種角色；其他像中印邊界爭議、委內瑞拉問題、甚至台日安保對話、台灣要採購美軍F-16V戰機等，在和記者「正面對決」的情況下，王毅會如何接招都引起關注。

「外交部發言人微信公眾號」指出，由於舉行此場記者會，當天的例行記者會也特別暫停一次，文章還回顧2018年的外長記者會，舉行時間長達2小時，吸引將近600名中外記者參加，而王毅當天就中國外交政策和對外關係，一共回答中外記者22個的提問，也創下歷史新高。