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喝酒喝到斷片！醉男醒後「左眼整顆甩出來」　醫曝激烈行房也要小心

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▲山東一名男子喝醉酒，醒來後驚見自己的眼球甩出來。（圖／翻攝自梨視頻）

▲山東一名男子喝醉酒，醒來後驚見自己的眼球甩出來。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

山東濟南一名26歲男子7日喝酒喝到「斷片」，醒來後，它的左眼球竟然脫落！醫師診斷後確定「眼球完全脫臼」，脫落時間過長導致眼外肌收縮，不但不能做手術，就算連安裝義眼也較為困難，已經沒有恢復視力的機會了。

男子滿臉是血，在濟南千佛山醫院求診，原因是喝醉後斷片摔傷，眼球不小心摔破裂，「眼球完全脫出！這在醫學上也被稱為『眼球完全脫臼』。」他的眼睛疼痛、眼瞼高度腫脹，難以配合檢查，於是醫師們當下聯繫麻醉科醫師準備進行全身麻醉，做完整的電腦掃描和心電圖檢查。

主治男子的眼科醫師馬寶峰表示，患者左眼瞼嚴重水腫，懷疑眼球破裂，做檢查動作時必須極為輕柔，也不能強行檢查眼球，否則可能因外力擠壓或傷者因抗拒而擠眼，導致眼球內容物脫出，加劇眼球的損傷。

馬寶峰表示，推測患者受傷時間應是4日晚間11點許，由於眼球脫出已經超過6、7個小時，時間較長的情況下，眼外肌和視神經全部被撕裂，已造成不可逆的損傷，「即使是視神經仍連著的半脫臼，也很難在把眼球還納後恢復視力。他這個情況已經沒有還納眼球的必要，以後左眼睛就缺了。」

馬寶峰說明，5日上午8點已經幫受傷男子完成相關檢查後，立刻對患者進行左眼筋膜與結膜逐層縫合及眼瞼傷口縫合，「因為受傷後眼外肌收縮，未來患者能安裝義眼的可能性很小，最多就是安裝義眼片來改善外觀了。」

談到具體受傷過程，受傷男子表示，「因為喝得爛醉，已經想不起來了。至於家人也不清楚。」馬寶峰提到，這是他從醫15年來見過的第3例眼球完全脫臼，「之前兩例分別是行房時發生劇烈撞擊、喝醉酒後騎摩托車摔傷。」

►【相關影片】男子醉酒摔掉眼球，已經無法再安裝。（畫面可能會讓人感到不適，請斟酌觀看。）

ET快訊
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關鍵字：喝醉,眼球,斷片

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