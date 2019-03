川普稱庫克「提姆蘋果」無違和　網：他要改叫橘子總統

國際中心/綜合報導

美國總統川普6日在一場會議上為蘋果執行長庫克(Tim Cook)改了名,不知是有意為之還是一時口誤,突然毫不違和地叫了一聲提姆蘋果(Tim Apple),身邊的伊凡卡和當事人庫克都沒有開口更正。社群媒體上立刻捲起一波新的熱潮,網友紛紛為其他執行長改名,如:比爾「微軟」、艾隆「特斯拉」等。

根據The Verge報導,川普6日在勞動力政策諮詢委員會的會議中,開頭以正確的姓名歡迎蘋果執行長庫克,但過了不久,卻直接稱其為「提姆蘋果」;事實上,這已經不是川普第一次為企業執行長改名,去年3月他才將航太製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的執行長休森(Marillyn Hewson)誤稱為「瑪莉琳洛克希德」(Marillyn Lockheed)。沒有人知道川普是口誤,還是刻意將執行長的名字與企業連結起來。

▲川普稱蘋果執行長庫克為「提姆蘋果」。(圖/路透)

這樣的烏龍不只發生在企業執行長身上,川普曾經稱國家安全顧問波頓(John Bolton)為「麥克波頓」(Mike Bolton),人們猜測是與國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)混淆了。

川普的失誤馬上在網路上掀起一波熱潮,網友開始為各大企業執行長改名,除了比爾「微軟」、艾隆「特斯拉」以外,還有馬克「臉書」。甚至有網友在兩人的合照上,分別標上「橘子總統」(President Orange)與「提姆蘋果」。

He is just too funny.. calling #Tim #Cook as #TimApple and we would call him as #President #Orange ... pic.twitter.com/3jmuhoe79K