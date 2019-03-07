川普稱庫克「提姆蘋果」無違和　網：他要改叫橘子總統

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 2019年3月6日

國際中心／綜合報導

美國總統川普6日在一場會議上為蘋果執行長庫克（Tim Cook）改了名，不知是有意為之還是一時口誤，突然毫不違和地叫了一聲提姆蘋果（Tim Apple），身邊的伊凡卡和當事人庫克都沒有開口更正。社群媒體上立刻捲起一波新的熱潮，網友紛紛為其他執行長改名，如：比爾「微軟」、艾隆「特斯拉」等。

根據The Verge報導，川普6日在勞動力政策諮詢委員會的會議中，開頭以正確的姓名歡迎蘋果執行長庫克，但過了不久，卻直接稱其為「提姆蘋果」；事實上，這已經不是川普第一次為企業執行長改名，去年3月他才將航太製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的執行長休森（Marillyn Hewson）誤稱為「瑪莉琳洛克希德」（Marillyn Lockheed）。沒有人知道川普是口誤，還是刻意將執行長的名字與企業連結起來。

▲川普稱蘋果執行長庫克為「提姆蘋果」。（圖／路透）

這樣的烏龍不只發生在企業執行長身上，川普曾經稱國家安全顧問波頓（John Bolton）為「麥克波頓」（Mike Bolton），人們猜測是與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）混淆了。

川普的失誤馬上在網路上掀起一波熱潮，網友開始為各大企業執行長改名，除了比爾「微軟」、艾隆「特斯拉」以外，還有馬克「臉書」。甚至有網友在兩人的合照上，分別標上「橘子總統」（President Orange）與「提姆蘋果」。