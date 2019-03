影／特斯拉駕駛「嘴開開」睡死！自駕狂飆時速120　用路人全嚇傻

國際中心/綜合報導

美國一名特斯拉駕駛日前在洛杉磯州際公路上,被發現人在駕駛座上大睡特睡,而車子竟以時速75英里(約120.7公里)的速度在行駛,模樣驚險又令人傻眼;經過這輛車的其他駕駛也紛紛被這幕嚇傻,將影片傳上網路後引起熱烈討論。

▲駕駛睡到嘴巴張開開。(圖/翻攝自推特/WTF!?)

特斯拉從問世以來,就不斷強打每輛車都有「完全自動駕駛」的功能,可以將車子維持在車道內行駛,就算改變車道也不需要駕駛手動操作,一切都是全自動,甚至聲稱車上系統可以自行停車或是讓車子自動進出車庫。

根據外媒報導,4日時一名駕駛在洛杉磯州際公路上開車,意外發現一名特斯拉轎車的駕駛,整個人躺在駕駛座上呼呼大睡,甚至忘我到嘴巴大張,嚇壞其他用路人;最誇張的是,當時這輛特斯拉還以時速約120公里的高速在行駛,若是發生意外,後果恐不堪設想,目前也仍不確定,該名特斯拉駕駛最後是否有起床。

特斯拉的「全自動駕駛」功能需要額外花費3000美元(約9萬3千元台幣)安裝,但這個昂貴的功能並不能保證完全的安全,更有許多因為使用自動駕駛而發生的碰撞事故;特斯拉在駕駛的手離開方向盤一定的時間後,會發出警示,如果駕駛還是沒有反應,系統可以停下來並打開汽車的危險警示燈。

報導中指出,2016年時,一名俄亥俄州的男子駕駛特斯拉,開啟自動駕駛時撞上一輛卡車後死亡;2018年12月時,加州一名特斯拉駕駛被警方發現,在駕駛座上處於熟睡狀態,而當時該輛車的車速為時速70英里(112公里)。

Dude asleep at the wheel of his Tesla on the interstate pic.twitter.com/UHdpJtTOiW