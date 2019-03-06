關籠子太久全身變形！14歲女童遭虐死　屍體旁還挖出「失蹤2年的哥哥」

▲瑪莉一家家庭照。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

美國一名14歲女孩瑪麗（Mary）先前因為沒做家事跟偷食物遭到虐待，不僅被長時間關在籠子裡，導致她身體扭曲以適應狹小的生存空間，還會時不時遭到毆打，以及只能食用臭酸的食物，處境十分悲慘；她的屍體在2018年12月時，被發現埋在家中的後院裡，而她失蹤2年的哥哥艾爾文（Elwyn Crocker Jr）的遺骸也在一旁被挖出。

根據外媒報導，這起駭人聽聞的虐待事件發生在美國喬治亞州，瑪莉一直以來被施以虐待，而兇手竟然是她的爸爸、繼母、繼母的姊夫、奶奶跟奶奶的男友；一名調查人員日前在聽證會上表示，瑪莉一直以來被關在一個籠子裡過生活，而這個籠子被放在家外面停著的推車裡，由於長時間被關起來，她的身去憔悴又扭曲，關節也都呈現腫脹的狀態。

此外，瑪莉在家中常常因為拒絕做家務、沒做運動或是偷食物，而遭到各種毆打或是沒有東西吃，就算有，也只能食用發臭、發酸的餿水；她在2018年10月時死亡，小小的身軀被埋在家中的後院，警方在12月時接獲匿名通報，才將這起事件給揭發。

最令人傻眼的是，除了瑪莉的屍體外，警方還在一旁挖出另一具遺骸，而這具遺骸被確認為是瑪莉失蹤2年之久的哥哥艾爾文；當局表示，該名男孩顯然也受到了虐待，但目前仍未指控任何人與該案件有關。

▼涉嫌犯案的家人。（圖／翻攝自Facebook／Effingham County Sheriff's Office）