色房東專租蘿莉嫩妹！　「做愛抵房租」5年25萬年輕女受害

▲色房東專租蘿莉嫩妹 。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

在外租屋一定要謹慎，因為一不小心就有可能遇到惡房東！近日英國就傳出不少要房客「做愛抵房租」的色房東，專門租屋給年輕嫩妹，且只要滿足房東性需求，就能夠免費租屋。英國主持人凱利（Jeremy Kyle）日前藉著節目，親自訪問一名無恥的色房東。

據英國《太陽報》報導，「做愛抵房租」這幾年來在英國持續擴增，主持人凱利為了揭開這席捲英國陰暗的「租屋模式」，便先偽裝自己的身分，讓他的團隊和這名50歲的色房東克里斯（Chris）碰面相約看房，隨後再抓緊時機，從車內衝出，趁機訪問克里斯。

沒想到，凱利團隊和克里斯在討論房租過程中，克里斯就不停地強調自己的「性取向」和「性需求」，表示自己喜歡玩束縛，並希望她們能和他「分享床鋪」，來換取免費租屋。

▲節目主持人凱利希望能揭開這個陰暗面。（圖／達志影像）

凱利團隊後來得知，克里斯竟專門針對年齡「16至25歲」的年輕女性下手，目前已經有大約7、8次「做愛抵房租」的經驗，更誇張的是，克里斯甚至接觸過多位年齡只有12歲的房客，但他否認曾租給12歲以下的女童。

凱利團隊順利找到其中一名受害者娜塔莉（Natalie），娜塔莉透漏，當時克里斯在帶她參觀房子的過程中，就不斷對她毛手毛腳，等到住進去後，克里斯竟要求娜塔莉在家一定要打扮漂亮、只穿穿高跟鞋和性感內衣，才能隨時滿足他的性需求。娜塔莉難過表示，在這種日子下忍了大約1個月左右才退租，「當時的我很害怕，但我更擔心自己沒有地方住。」

報導中指出，一份令人震驚的數據統計顯示，在過去的5年裡，英國有多達25萬名女性經歷「做愛抵房租」的租屋模式，忍受無恥色房東的性剝削。