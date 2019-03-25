　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

瞳の小確幸珍愛自己　喚醒不思議的你

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

圖、文／台灣實瞳提供　

▲▼台灣實瞳。（圖／台灣實瞳提供）

來自日本的美瞳專家－台灣實瞳，主要提供自然時尚的彩色放大片及舒適的透明片，不同的場合搭配不同色調，讓妳美得好自然、配戴安全又舒適。不同的場合搭配不同的妝容，才能打造出美麗的心情！可芙蕾彩色日拋讓妳擁有綺麗的每一天，多樣化的隱形眼鏡變幻出不同的自己，趕快來看看哪些是你命定的隱形眼鏡吧！

【Eye Coffret 1 day UV の魅力】
褐－純真與自然的絕妙搭配，展現閃耀的自己
黑－溫柔與知性的結合，建立自信的自己
棕－目光交錯的瞬間，完美演出、魅力綻放
灰－點亮炫麗雙眸，光彩耀眼 魅力四射

台灣實瞳的隱形眼鏡擁有創新邊弧平滑設計，自然舒適無異物感，並且含有紫外線吸收功能，有效減少眼睛對紫外線的吸收，內嵌式著色工藝~防止色料接觸角膜，讓您安心使用。保存液更含玻尿酸成分，配戴水潤不乾澀。若是選擇日拋型鏡片，更能免去日常清潔保養，省時又方便！

衛部醫器製字第004780號　警語：
(一) 配戴隱形眼鏡須經眼科醫師處方使用並定期追蹤檢查。
(二) 本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。
(三)如有不適，應立即就醫。

▲▼ 2019好朋友野餐日

【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩
⌾ 時間：3月30日
⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園
⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱
⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶毛小孩一起來野餐
⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位

ET快訊
寶島電競格鬥哥太神！「ET」林家弘一屆賽事連拿四冠
「模範老公」瞞孕妻偷買春！錢付了被放鳥…產後仍狂查資料
星國情侶「棄嬰裝垃圾袋」丟廚餘桶　法醫初判：女嬰為活胎
老公拿兒學費請3女喝酒　老婆6拳「直擊顏面」打到鼻血狂噴

關鍵字：2019好朋友野餐日,隱形眼鏡,隱眼,眼鏡,美瞳,野餐,好朋友野餐日

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

瞳の小確幸珍愛自己　喚醒不思議的你

冷氣、電冰箱易成「吃電怪獸」　達人教戰：用3招月省好幾百

神腦超級品牌日6折起　iPhone XS Max 256GB最高省7140元

【廣編】身份證5、2、1三碼對中！劍湖山世界門票99元

銅板價吃宜蘭現流活海鮮！ 台北另類點餐火鍋搶攻小資族味蕾

盧秀燕大推東勢茂谷柑　東森購物特選外銷等級3/26開賣

福袋再現！吃最狂特規牛排+抽幸福購屋基金400萬

娃娃、吳思顏...4女星產後曬娃驚見身材更火辣　粉絲嘆：不科學

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

瞳の小確幸珍愛自己　喚醒不思議的你

冷氣、電冰箱易成「吃電怪獸」　達人教戰：用3招月省好幾百

神腦超級品牌日6折起　iPhone XS Max 256GB最高省7140元

【廣編】身份證5、2、1三碼對中！劍湖山世界門票99元

銅板價吃宜蘭現流活海鮮！ 台北另類點餐火鍋搶攻小資族味蕾

盧秀燕大推東勢茂谷柑　東森購物特選外銷等級3/26開賣

福袋再現！吃最狂特規牛排+抽幸福購屋基金400萬

娃娃、吳思顏...4女星產後曬娃驚見身材更火辣　粉絲嘆：不科學

女力當家　2018大台北女性購屋佔比57%

性感美喵「必殺3姿勢」撩奴才　5千人笑翻：後面的快掛了！

韓國瑜見中聯辦　陸委會：違法最高可罰50萬

工廠空汙監測數據不能信！環保署慘被轟一點作為都沒有

狂媽臨盆照樣「開趴喝酒」　進廁所直接生子...包裝後塞垃圾桶

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

湖畔秘境日式老屋喝杯茶、古隧道探險　南投車埕放空一日遊

逐筆交易擬真平台今日上線　證交所董座掛保證：價格波動問題不會發生

大聯盟官網點名五大牛棚　洋基最強登榜首

北韓人員重返開城共同聯絡辦事處　南北韓窗口睽違4天恢復運作

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　1天監看10次...2年私生活全曝光

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

涮涮鍋用銅板價　吃宜蘭現流活海..

iPhone XS Max 2..

4女星產後更火辣！粉絲嘆不科學

身份證5、2、1三碼中！劍湖山..

圓身?扁身？穿對內衣塑造完美曲..

超狂福袋！吃牛排+抽購屋金40..

省電達人教戰：用3招月省好幾百

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

盧秀燕大推東勢茂谷柑　東森購物..

70歲以上免費剪髮！73家店都..

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

網購iPhone Xs狂降13..

更多熱門

相關新聞

JILL STUART推「少女心」彩色日拋

夢幻可愛的JILL STUART首度跨足隱形眼鏡市場，推出彩色日拋，為女生點亮時尚眼眸。採用三明治著色工藝且擁有高含水量，配戴舒適感大幅提升，更加入品牌時尚元素小花、蝴蝶結和J字logo圖騰，把人燒到不要不要的。

小磨坊野餐必備　秒殺索然無味

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

唐綺陽／射手有危險！雙子桃花卡關

蔡凡熙突PO：穩定交往中！　對象「是男的」

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面