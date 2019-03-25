瞳の小確幸珍愛自己　喚醒不思議的你

圖、文／台灣實瞳提供





來自日本的美瞳專家－台灣實瞳，主要提供自然時尚的彩色放大片及舒適的透明片，不同的場合搭配不同色調，讓妳美得好自然、配戴安全又舒適。不同的場合搭配不同的妝容，才能打造出美麗的心情！可芙蕾彩色日拋讓妳擁有綺麗的每一天，多樣化的隱形眼鏡變幻出不同的自己，趕快來看看哪些是你命定的隱形眼鏡吧！



【Eye Coffret 1 day UV の魅力】

褐－純真與自然的絕妙搭配，展現閃耀的自己

黑－溫柔與知性的結合，建立自信的自己

棕－目光交錯的瞬間，完美演出、魅力綻放

灰－點亮炫麗雙眸，光彩耀眼 魅力四射



台灣實瞳的隱形眼鏡擁有創新邊弧平滑設計，自然舒適無異物感，並且含有紫外線吸收功能，有效減少眼睛對紫外線的吸收，內嵌式著色工藝~防止色料接觸角膜，讓您安心使用。保存液更含玻尿酸成分，配戴水潤不乾澀。若是選擇日拋型鏡片，更能免去日常清潔保養，省時又方便！



衛部醫器製字第004780號 警語：

(一) 配戴隱形眼鏡須經眼科醫師處方使用並定期追蹤檢查。

(二) 本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

(三)如有不適，應立即就醫。

【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩

⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱

⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶毛小孩一起來野餐

⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位