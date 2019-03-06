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野餐日必吃美味壽司！　盤點網友最愛日式壽司店

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▲壽司郎。（圖／翻攝壽司郎官網）

▲近年來許多平價壽司品牌來台插旗，讓大家多了不少選擇！（圖／翻攝業者官網、粉絲團，下同）

網搜中心／綜合報導

春天到了，天氣舒適怡人最適合到戶外野餐，而野餐日必備美食之一就是壽司了，除了好吃還方便食用。近年來許多平價壽司品牌也來台插旗！究竟哪家迴轉壽司店最常被網友討論呢？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最愛CP值最高的十大壽司名店！

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網友最愛這些日式迴轉壽司（圖／業者粉絲團）

No.5 Hama壽司 はま寿司
來自日本的迴轉壽司品牌はま寿司HAMA壽司，2016年進軍台灣，目前在台灣有五家分店。HAMA壽司的價格是40-60元不等，也有副餐像是炸天婦羅、烏龍麵可選。網友推薦必點的菜單則有星鰻、紅甘、甜蝦和鮭魚等。

網友最愛這些日式迴轉壽司（圖／業者粉絲團）

No.4 合點壽司
在日本擁有百家店面的合點壽司，也鎖定台灣這個大市場，在去年六月底進軍台灣，第一家分店就設在內湖科學園區附近，裝潢充滿日式風格。除了有日本師傅，在合點用餐超嗨的氣氛也是特色之一，不時會有師傅敲鼓表演鮭魚解體秀。

網友最愛這些日式迴轉壽司（圖／業者粉絲團）

No.3 壽司郎
在日本排名第一的壽司郎來自大阪，目前台灣已經有4家店。去年六月開幕後，討論度爆表，許多網友常常訂不到位大排長龍。網友激推壽司郎的松葉蟹、獅魚、竹筴魚等，特別的餐點像是麻辣赤蝦握壽司、海苔海膽、炸雞軍艦、酪梨鮮蝦握壽司等。

網友最愛這些日式迴轉壽司（圖／業者粉絲團）

No.2 藏壽司くら寿司
日本知名迴轉壽司品牌藏壽司くら寿司，2018年在台灣已經有16家分店，一盤40-80元的價格，已經成為許多人吃迴轉壽司的首選，網友推薦必點甜蝦、鮭魚還有炙燒類，而且每吃完5盤可以換一次扭蛋的機會，深受小朋友喜愛，還推出台灣限定版扭蛋，有土藏造型店、扭蛋機、觸控點餐機等。

網友最愛這些日式迴轉壽司（圖／業者粉絲團）

No.1 爭鮮迴轉壽司
網路聲量第一名就是台灣本土品牌爭鮮迴轉壽司。爭鮮一盤壽司30元，被認為是經濟實惠，鮭魚握壽司也被網友大讚CP值超高！此外，還有許多隱藏版菜單，像是鮭魚小菜，另外還有全名為鮭魚沙拉豆皮壽司的鮭拉豆， 網友都大讚好吃。

網友最愛這些日式迴轉壽司（圖／業者粉絲團）

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最愛CP值最高的十大壽司名店。（圖／網路溫度計）

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關鍵字：2019好朋友野餐日,美食,壽司

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