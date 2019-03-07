菩薩清冷財神熱、九華山上市...政協委員籲整治「佛道商業化」

▲大陸去年整治「佛道商業化」，拆除許多宗教造像。（示意圖／取自pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸近年出現多種「宗教亂象」，包括「菩薩清冷財神熱」、「放生形成產業鏈」、「古寺變豪華景區」等。對此，全國政協委員楊小波於兩會期間就《治理佛教道教商業化刻不容緩》發言說，佛教道教商業化是利用宗教資源謀取商業利益，治理工作要「釜底抽薪」。

楊小波在調研中發現，佛教道教商業化現象嚴重，包括著名古寺被圍建成豪華景區，收取高價門票；某寺廟「放生屋」魚龜明碼標價，且「放了又撈、循環利用」；亂擺功德箱，香火錢進了景區小金庫。

此外，甚至出現了「菩薩清冷財神熱」的狀況。楊小波表示，四大佛教名山之首的五台山本是象徵智慧的文殊菩薩的道場，80多座傳統寺廟「殿殿文殊」，然而近年最火的卻是個不倫不類、求官求財的「五爺廟」；還有九華山近年最擠的是新近開發出的「財神殿」。

▼五台山位於山西東北部忻州市，被認為是文殊菩薩的道場，是世界佛教五大聖地之一。（圖／百度百科）

楊小波說，如果五台山上唯有「五爺廟」財源滾滾，眾多寺廟供奉不足，宗教秩序怎能正常？如果五台山變成求官求財的場所，助長急功近利的風氣，其佛教聖地的形象將如何保持？作為世界文化遺產的價值又將如何體現？如果所謂「教堂懺悔廟行賄，窮信基督富信佛」成為更多人的看法，中國宗教信仰結搆會發生怎樣的變化？

另外還有「宗教名山被上市」現象也引人重視。四大佛教名山中，峨眉山、九華山已分別於1997年和2015年上市，不久前普陀山招股在一片反對聲中被攔下，但身後排隊企望者多多。

▼峨眉山位於四川省峨眉山市境內，佛教聖地華藏寺所在地金頂成為了峨眉山旅遊的最高點。（圖／百度百科）

楊小波說，在調研了解到，僅僅一個地級市宗教局等部門，就婉拒了從幾千萬到兩個多億（人民幣）的佛教道教投資項目12個，「試想，如果把中國各地豐富的宗教資源都用於謀取經濟利益，把佛教道教場所都變成營利機搆，中國的投資結搆將發生怎樣的變化？實體經濟發展會受到什麼干擾？」

對此，楊小波提出治理建議稱，一要把責任落實到各級黨委和政府；二要徹底根除「宗教搭台、經濟唱戲」的有害思想，治理工作不能只是「揚湯止沸」，要做到「釜底抽薪」；三是對踩踏紅線和消極腐敗的黨政干部嚴肅問責，不得以任何理由支持參與濫建廟宇宮觀和大型露天造像、承包經營寺觀等活動等。