緬甸佛教徒反抗軍襲擊警察哨所　13人喪生、1.6萬發子彈遭奪

▲緬甸警察。（圖／翻攝自環球網）

國際中心／綜合報導

緬甸西南方與孟加拉接壤的若開邦4日發生暴力事件，有4處警察哨所在同一天分別遭遇百名若開邦佛教反抗軍「若開軍」襲擊，造成13名警察死亡、9人受傷。緬甸軍方在1962年成功奪權後，強力鼓吹「真正的緬甸人必須為佛教徒」，對當地信奉基督教和伊斯蘭教的民眾進行高壓獨裁統治，此後當地佛教與伊斯蘭教徒之間結下難解的世紀仇恨，隨著部份僧侶立場變得激進，也顯露出緬甸佛教界「暴力化」的黑暗面貌。

綜合外媒報導，位在緬甸若開邦北部布迪當鎮區的4處警察哨所，4日清晨分別遭遇50至100人組成的「若開軍」襲擊，邊防警察部隊和國防軍前往支援，並採取了「清理措施」，才將反抗人員擊退，並釋放了12名被俘警察，最後共計有13名警察喪生、9人受傷，丟失40支輕型武器和1.6萬發子彈。

緬甸政府軍表示，警察的職責之一是為了維護當地佛教徒利益，不應該遭到襲擊。然而，若開軍發言人凱督卡反控，近日邊防警察在布迪當和拉帶鎮區當欺壓民眾，並用重武器援助緬軍，後來緬軍大舉進攻，若開軍才會進行反擊。

根據《法新社》報導，2018年12月緬甸軍方宣布停止在北部和東北部的戰鬥，並尋求和民族自治的多個武裝團體的和平談判，但卻排除了「若開軍」。去年12初開始，若開軍與緬甸政府軍爆發衝突，要求政府給予佛教徒更多自治權。據了解，目前仍有大約10個武裝團體尚未簽署停火協議，其中若開軍和政府軍的衝突已經導致逾2500名當地居民逃入寺廟或其他公共設施。

緬甸被英國統治逾百年，終在1948年成功爭取獨立，但在十多年後軍方成功奪權，並當地信奉基督教的欽族人與及信奉伊斯蘭教的羅興亞人發生劇烈的種族衝突，有近十萬的若開邦人被種族清洗式殺害，自此緬甸佛教徒和墨家拉伊斯蘭教徒之間也結下難解的世紀仇恨。