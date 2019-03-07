燦坤蘋果福利品限量特賣　iPhone X直接折8,100元

▲燦坤全台Apple Shop預計從3/8～3/15為期8天推出大規模的蘋果福利品限量特賣活動。（圖／記者洪聖壹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

3/8婦女節將至，燦坤為了搶攻「她」經濟，全台Apple Shop預計從3/8～3/15為期8天推出大規模的蘋果福利品限量特賣活動，iPhone X現省8,100元、12吋MacBook折近7,000元、iPad Pro 10.5吋85折，而Apple Watch Series 3數量最低折數約54折優惠。

燦坤指出，本週五3/8是婦女節，緊接著3/14白色情人節又快來臨，根據該公司內部銷售資料統計，女性消費者購買蘋果商品不論是銷售額及銷售量連2年有近雙位數的成長，女性消費者主要對紅色、玫瑰金色及金色等顏色的蘋果裝置最為青睞。為了抓穩「她」經濟的消費潛力，因而推出福利品優惠。

此波福利品銷售將以iPhone X、12吋MacBook、iPad Pro 10.5吋三款產品為主：

iPhone X：

iPhone可說是消費者最喜愛且關心的產品，此波的福利品銷售將釋出10支iPhone X，折數約為79折；舉例來說，像是市價38,100元的iPhone X 256G，此次的福利品只要29,999元。

12吋MacBook：

體積小、重量輕的12吋MacBook往往受到女性消費者的青睞，因此燦坤這次也特別釋出了限量70台的12吋MacBook福利品，折扣約為84折；原價41,900元的MacBook 12吋256G，福利品優惠價34,999元，等於折近7,000元。

iPad Pro 10.5吋：

從燦坤Apple Shop的銷售數據可以發現，iPad Pro已躍升為iPad主流機種，佔所有iPad的銷售量7成；其中尤以10.5吋最為熱銷，銷售佔比達60%。此次的福利品銷售優惠，燦坤的iPad Pro 10.5吋福利將打出85折優惠；舉例來說，iPad Pro 10.5吋Wi‑Fi 64G市價20,900元，福利品85折只要17,999元，全台限量230台。