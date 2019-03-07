　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

燦坤蘋果福利品限量特賣　iPhone X直接折8,100元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone X。（圖／記者洪聖壹攝）

▲燦坤全台Apple Shop預計從3/8～3/15為期8天推出大規模的蘋果福利品限量特賣活動。（圖／記者洪聖壹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

3/8婦女節將至，燦坤為了搶攻「她」經濟，全台Apple Shop預計從3/8～3/15為期8天推出大規模的蘋果福利品限量特賣活動，iPhone X現省8,100元、12吋MacBook折近7,000元、iPad Pro 10.5吋85折，而Apple Watch Series 3數量最低折數約54折優惠。

燦坤指出，本週五3/8是婦女節，緊接著3/14白色情人節又快來臨，根據該公司內部銷售資料統計，女性消費者購買蘋果商品不論是銷售額及銷售量連2年有近雙位數的成長，女性消費者主要對紅色、玫瑰金色及金色等顏色的蘋果裝置最為青睞。為了抓穩「她」經濟的消費潛力，因而推出福利品優惠。

此波福利品銷售將以iPhone X、12吋MacBook、iPad Pro 10.5吋三款產品為主：

iPhone X：
iPhone可說是消費者最喜愛且關心的產品，此波的福利品銷售將釋出10支iPhone X，折數約為79折；舉例來說，像是市價38,100元的iPhone X 256G，此次的福利品只要29,999元。

12吋MacBook：
體積小、重量輕的12吋MacBook往往受到女性消費者的青睞，因此燦坤這次也特別釋出了限量70台的12吋MacBook福利品，折扣約為84折；原價41,900元的MacBook 12吋256G，福利品優惠價34,999元，等於折近7,000元。

iPad Pro 10.5吋：
從燦坤Apple Shop的銷售數據可以發現，iPad Pro已躍升為iPad主流機種，佔所有iPad的銷售量7成；其中尤以10.5吋最為熱銷，銷售佔比達60%。此次的福利品銷售優惠，燦坤的iPad Pro 10.5吋福利將打出85折優惠；舉例來說，iPad Pro 10.5吋Wi‑Fi 64G市價20,900元，福利品85折只要17,999元，全台限量230台。

ET快訊
身邊就是冰櫃！酒駕累犯「震撼教育」殯儀館首開課76人全到
爸病逝兒請假出殯　老闆「去會復活？」逼上班..對話曝光網怒了
Selina久違認動心！主動告白張軒睿：想跟我談戀愛嗎
遊學砸錢爽睡20次！他心疼學長女友「該當抓耙子？」網戰翻

關鍵字：燦坤,蘋果福利品,iPhone X,iPad Pro,MacBook

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

燦坤蘋果福利品限量特賣　iPhone X直接折8,100元

今年全球智慧型手機出貨量看跌　5G設備出貨量僅佔0.5%

用iPhone最不爽的地方　果粉點出最崩潰4大悲劇

多據點視訊會議不再卡　合勤推「自動優化廣域網路解決方案」

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞賺得100萬美元

Galaxy S10來了　中華電信開放預購星粉優先領機

iPhone未來若更換第三方電池　仍有機會享有蘋果維修服務

自拍愛修修臉　美圖：9成台灣人分享前一定要修圖

Galaxy Fold都還沒上市　外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

台灣人才懂！國外工程師困惑：為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

燦坤蘋果福利品限量特賣　iPhone X直接折8,100元

今年全球智慧型手機出貨量看跌　5G設備出貨量僅佔0.5%

用iPhone最不爽的地方　果粉點出最崩潰4大悲劇

多據點視訊會議不再卡　合勤推「自動優化廣域網路解決方案」

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞賺得100萬美元

Galaxy S10來了　中華電信開放預購星粉優先領機

iPhone未來若更換第三方電池　仍有機會享有蘋果維修服務

自拍愛修修臉　美圖：9成台灣人分享前一定要修圖

Galaxy Fold都還沒上市　外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

台灣人才懂！國外工程師困惑：為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

【奧斯塔羅】人心很難測！這對象說的話能相信嗎？

當面嗆男演員：你的話題無聊！　「GD伴遊女」李周妍惹怒觀眾

華為正式控告美國政府　陸外交部：完全正當，完全可以理解

網約工多達7000萬　朱曉進：修法保障「三無」群體

埃及開羅獲選全球旅遊CP值最高城市

Selina甜笑認欣賞張軒睿！下秒揭「差10歲代溝」大叫：很傻眼

脫貧滿意度達90％　劉永富：6年脫貧8000萬人

自閉症腦治療便宜9萬竟沒認證　醫師坦承：為省7.2萬權利金

人大代表提「3招」 解決兒童醫院排隊問題

王浩宇秀「韓國瑜天天喝酒」4照　網友「精算」：還差296張呢

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

3C家電熱門新聞

為何這麼多人用「ji32k7a..

Sony Mobile新機3/..

iPhone 四大缺點　讓果粉..

別搶當白老鼠！摺疊手機爆5大疑..

三星S10今預購取貨　Gala..

Sony智慧型手機相機表現可..

FB Messenger夜間模..

外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

李佳峰外傳將加入3C通路商行列

全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞..

Xperia 10系列、L3下..

三星Galaxy S10+絢光..

蘋果春季發表會倒數　iPhon..

iPhone若換第三方電池　仍..

更多熱門

相關新聞

李佳峰外傳將加入3C通路商行列

昨（5）日小米集團才宣布，小米台灣總經理李佳峰將於3月8日辭職，並在3月9日起，將由小米香港營運總監羅燕兼任；不過現在有市場人士預測，李佳峰下一步將可能擔任燦坤總經理，抑或是加入德誼數位團隊。

燦坤開放S10線上購物＋全門市預購

16吋MacBook Pro渲染圖曝光

郭明錤：iPhone、iPad和Mac都將有新款

傳蘋果正在測試配備有Face ID及觸控螢幕的Mac

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

四大血型性格特徵大揭露

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面