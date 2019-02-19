16吋MacBook Pro渲染圖曝光　採無邊框、OLED螢幕和全新鍵盤

▲16吋MacBook Pro渲染圖曝光。（圖／翻攝behance）

科技中心／綜合報導

被稱為最強蘋果分析師的天風證券分析師郭明錤近日才剛在一份報告中預測今年蘋果品的動向，其中一項就是今年將推出主打專業設計師和電競用戶的16～16.5吋的MacBook Pro，來自匈牙利的藝術家Viktor Kadar率先公布相關渲染概念圖。

據外國科技網站《9to5mac》報導，在Viktor Kadar所設計的渲染圖中，這部MacBook Pro的螢幕與過去MacBook Pro有相當大的不同，在螢幕的四角從原先較為方正變為圓滑造型，且採用無邊框的OLED螢幕。Viktor Kadar也設想新MacBook Pro支援Face ID，但相關傳感器與螢幕進行結合，外觀將看不出相關組件。

在鍵盤部分，他取消了自發表一來一直備受爭議的蝶式鍵盤，而是採用全新的「形狀記憶合金」，這個概念類似於iPad Pro的「Smart Keyboard」，報導指出，這樣的鍵盤設計將比舊有的蝶式鍵盤表現更穩定。

《9to5mac》指出，這位匈牙利藝術家的設計可當作一個範例。天風證券分析師郭明錤近日才剛在一份報告中預測今年蘋果品的動向，他提到今年將推出主打專業設計師和電競用戶的16～16.5吋的MacBook Pro，《9to5mac》認為，若是將現今的15吋MacBook Pro的邊框再縮小，理論上就能達到16吋。

▼16吋MacBook Pro渲染圖中，鍵盤部分做出新設計。（圖／翻攝behance）