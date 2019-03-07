被愛沖昏頭淪詐騙人頭戶　「做鬼也不會放過你」臉書留言保清白

▲施女為愛將金融卡給詐騙集團被當成人頭帳戶使用，上圖為示意圖，與本案無關。（圖／達志）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣永靖鄉一名42歲施女與在網路上認識的男子「KELVIN YEN」交往，並將金融卡交給對方使用，被詐騙集團用來當作行騙另一名謝姓被害人的帳戶，共騙得美金7200元跟新台幣近70萬元。警方查出謝姓被害人匯款的帳戶是施姓女子所有，因此依詐欺罪嫌移請彰化地檢署偵辦。

▲施女堅信在網路認識的KELVIN是愛她的，示意圖。（圖／視覺中國CFP)

施女在108年7月接到警方通知已經淪為詐騙集團人頭帳戶，還透過臉書詢問KELVIN，沒想到KELVIN說：「親愛的，我告訴過你，帳號沒問題」，施女因此一度想要尋短，並對KELVIN說「做鬼也不會放過你」。彰化地檢署偵查後，認為施女是遇到網路感情詐騙，並無幫助詐欺的犯意，做出不起訴處分。

檢察官偵辦期間，施女堅決否認有幫助詐欺的意圖，並提出臉書與KELVIN的對話，指出當初是自稱在英國經商的KELVIN對其展開追求，因為經商需要，請施女代為協助申請台灣的金融卡帳戶，並借給KELVIN當作收取工程款使用。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay網站）

檢察官認為詐騙集團以花言巧語等方式，詐騙無知、無防備、感情空虛的民眾，進而騙取可規避檢警查緝的電話號碼、帳戶等。而施女就是在這種情況下被騙，為愛沖昏頭，為幫助愛人，才會將金融卡寄到KELVIN指定的馬來西亞地址給對方使用，應該沒有幫助詐欺的犯意，因此做出不起訴處分。

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