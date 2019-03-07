警獲報前科男在家中吸毒　意外又逮到2個通緝犯

▲桃園市警局平鎮分局警方越區查毒，逮捕鄧姓男子涉毒，另逮獲涉及毒品曾姓女子與竊盜案的蕭姓男子竟都是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局7日凌晨在中壢區34歲鄧姓男子住家查緝毒品時，赫然發現在客廳桌上擺著安非他命吸食器，另查出同在房內的曾姓女子與蕭姓男子竟是毒品與竊盜通緝犯，槓上開花一舉逮捕3人到案。

平鎮警方調查，有毒品等多項前科34歲鄧姓男子，平日在常在中壢區住家吸食安毒，今天凌晨，警方接獲線報，鄧男又在家中吸食安非他命，建安派出所員警前往查訪，鄧男一開門，屋內卻飄出刺鼻安毒氣味，鄧男看到員警根本來不及收拾殘局，便遭制伏在地。

▲桃園市警局平鎮分局警方越區查毒，在鄧姓男子住處客廳查獲吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

建安派出所所長張振福說，員警發現客廳桌上擺著還在發燙的安非他命吸食器，鄧男疑似剛吸食毒品，鄧男原本不承認有吸食安毒，但因身上安毒氣味實在濃厚，只能坦承吸食。

另外，員警還查出分別為42歲曾姓女子與38歲蕭姓男子也在屋內，員警盤查2人身分，竟是毒品與與竊盜通緝犯，鄧男等3人被當場逮捕，曾女與蕭男除遭警方解送桃園地檢署歸案外，鄧男則依毒品罪嫌移送地檢署。

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