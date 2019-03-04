偵破街頭殺人案　議長率員嘉勉有功員警

▲台南市議會議長郭信良與議員蔡淑惠、林美燕、周麗津、李啟維等人，赴六分局頒獎慰勉有功員警。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年2月22日在台南市大林國宅前發生全國震驚的街頭殺人案，市警六分局警方徹夜追緝，迅速逮獲女嫌破案，台南市議長郭信良，率議員蔡淑惠、林美燕、周麗津、李啟維、盧崑福辦公室歐東林助理、議會公共事務組黃懷德主任，4日下午親赴六分局慰勉有功員警，對警方表示肯定。

警方說，六分局於案發後立即成立專案小組，投入全部警力，並結合警局鑑識中心、刑警大隊全力偵辦。黃宗仁局長深夜親赴派出所坐鎮指揮，與第一線同仁並肩作戰。因本案震驚全國，若不儘速偵破，極易引發民眾恐慌，但現場線索薄弱，警方備受考驗，但仍能在6小時內確認犯嫌身分、掌握其行蹤，火速偵破，穩定民心，實在難能可貴。警方表示：這件駭人聽聞的街頭殺人案，凌晨破曉前若不破案，會造成民眾恐慌，因此辦案人員拼命地四處調監視器，向老天搶時間，並迅速將犯嫌逮捕歸案。

郭信良議長對黃宗仁局長與南警團隊均表示高度肯定。郭信良強調，整個案件中，「效率」是最令他感佩的，警方不只是破案，還是快速偵破。當晚6時許，看到電視跑馬燈報導案件發生，翌日凌晨時就接獲消息指警方已掌握犯嫌。第六分局能在極短的時間內，破獲如此深刻影響社會觀感的指標性案件，無論多忙，他都要親自來為警察人員慰勉鼓勵。他期許員警持續以「高效率」自我期許，相信警方敬業和打拼下，能給台南市安全無虞的治安環境。