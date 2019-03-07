危險寵物攻擊一再發生　台灣人權法治協會：應提高飼主看管責任

▲示意圖，與本文無關（達志）

政治中心／台北報導

近日台灣傳出數起惡犬攻擊事件，不但造成無辜毛小孩喪命，同時也造成民眾受傷，台灣人權法治關懷協會7日指出，深究事發原因，除動物兇猛本性之外，飼主疏於看管之責，是主要問題所在，針對生性兇猛的危險寵物，應防範於未然，提高飼主的看管義務，不應只在發生意外後，才消極追究飼主相關法律責任。

台灣人權法治關懷協會常務理事張明偉教授表示，動物保護法規定僅要求具攻擊性寵物出入公共場所時，應採取適當防護措施。台灣或許不必一概禁止民眾飼養具攻擊性的寵物，但要求對特定動物應考慮設飼養資格限制，例如：要養蛇就應該要懂得怎麼抓蛇，尤其是針對具有攻擊性的動物，要求飼主應具備防制危害的能力，有效防範寵物失控危害公共安全問題發生。

台灣人權法治關懷協會常務理事、律師劉邦繡也指出，動保法對於危險寵物看管，飼主若違反規定且屢勸不聽，可處罰鍰或沒入寵物。但適當的防護措施屬於不確定的概念，且該規定僅屬於行政罰，對飼主的規範效力實在有限。

此外，動保法僅規定飼主放任危險寵物攻擊其他動物致死時，才有刑事責任。這樣對於公共安全存有高風險的危害，尤其是反應能力較差的長輩或孩童在面對兇猛或大型寵物時，等同隨時暴露於高危險的公共環境而無法獲得保障，因此應將危險寵物飼主的看管義務提高，針對疏於看管或放任寵物闖蕩的飼主，科以更重的處罰，藉此督促飼主更為積極防範意外發生。

台灣人權法治關懷理事、助理教授方文宗表示，依現行法規定，若寵物攻擊人時，只能依刑法相關規定追究飼主刑事責任，另依民法規定求償。而現行動保法只規定致動物傷亡時，飼主有刑事責任，但卻未處理致人傷亡的部分，因此建議應新增致人死傷相關規定，以周全動保法對飼主的規範義務。

台灣人權法治關懷協會認為，一再發生危險寵物攻擊事件，受害對象已不再只有動物，連人類都成為攻擊對象時，動保法相關主管機關不應在如此消極被動，而加強對飼主的看管責任，以維護社會公共安全，讓民眾及毛小孩免於隨時暴露於危險之中。