全靠自學！19歲駭客靠程式漏洞賺得100萬美元

▲隨著駭客技術的發展，各大科技公司都開始制定懸賞計畫，鼓勵駭客們回報所找到的產品漏洞。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

作為一名「白帽駭客」是可以以合法手段賺到不少錢的，一名來自阿根廷的19歲駭客Santiago Lopez就成功透過HackerOne賞金平台，賺得超過100萬美元賞金，成為該平台的第一人。

隨著駭客技術的發展，各大科技公司都開始制定懸賞計畫，鼓勵駭客們回報所找到的產品漏洞。自從Santiago Lopez加入HackerOne後，他已在Verizon、Twitter、WordPress及政府辦公室所推出的產品或服務中發現了超過1670個漏洞。

據PCMAG報導，Santiago Lopez是一名自學駭客，三年前他開始透過部落格文章及YouTube影片學習相關知識。而他對「駭客」的興趣則啟蒙於一部1995年的電影《網路駭客》（Hackers）。「在看這部電影前，我甚至不知道有這種人的存在，它為我開闢了一個全新的世界。」

Santiago Lopez表示，自己在17歲前未曾找到過任何一個漏洞，而隨著時間的推移，他努力磨練自己的技術，專注在「更短的時間內發現更多的錯誤」，他說：「我知道他們比起數量更在乎質量，但我更喜歡講究數量。」他認為駭客就是一份正常的工作，所以他讓自己每天工作6至7個小時。

「我的朋友及家人都知道我是一名駭客，」Santiago Lopez說：「我第一次告訴他們時，他們還無法相信。他們一直認為駭客是搶劫的壞人，他們認為駭客不可能是好人也無法合法賺錢。」

目前為止，HackerOne平台上已有價值超過4500萬美元（約新台幣13.9億元）的漏洞賞金，在Santiago Lopez成為首位賺到100萬美元的駭客後，另一名駭客Mark Litchfield也成功達到這個里程碑。或許今後將會有愈來愈的企業加入這個行業，吸引更多駭客贏取賞金。

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