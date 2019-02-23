抓漏不遺餘力！GitHub擴大漏洞賞金計畫　獎金無上限

▲GitHub在2018年已透過各種賞金計畫向安全研究人員發放超過25萬美元。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

程式碼平台Github宣布將擴大其漏洞賞金計畫，不僅取消了獎金金額上限，還在其政策中增加了法律免責條款，讓餐與者無須因尋找系統漏洞而吃上官司。

科技網站VentureBeat報導，GitHub於2014年1月首度推出了漏洞賞金計畫。過去5年來，該公司逐步擴大了計畫並提高獎金。GitHub透露其在2018年已透過各種賞金計畫向安全研究人員發放超過25萬美元，其中光是公開的漏洞賞金計畫就向研究人員發放了16.5萬美元。

如今該公司打算進一步擴大計畫範圍並發出更多獎金。GitHub將漏洞賞金計畫擴展至整個github.com網域（包含GitHub Education、GitHub Learning Lab、GitHub Jobs及GitHub Desktop），企業雲端及面向員工的所有第一方服務下託管的所有第一方服務。

獎金增加是對GitHub產品中發現安全漏洞的一種獎勵，「對研究人員來說這變得愈來愈困難，他們的努力應得到獎勵。」其中，發現關鍵漏洞可獲得2萬至3萬美元以上，高級的安全漏洞則可獲得1萬至2萬美元，中級為4千至1萬美元，而找到最初階的安全漏洞則可獲得617美元至2千美元。針對所謂「3萬美元以上」的說法，GitHub指出將不再設立獎金金額上限，3萬美元是個方針，但GitHub「保留對真正前端的研究給予更豐厚獎勵的權利」。

微軟去年中旬豪砸75億美元收購GitHub，是否對GitHub取消獎金金額上限方面發揮了作用？對此GitHub發言人否認，但表示若母公司資金雄厚，也沒有什麼壞處。

為了確保漏洞賞金計畫的參與者能無後顧之憂，GitHub進行了好幾個月的法律研究，最終在網站上新增了3項法律條款。這些條款指出，GitHub將不會對參與計畫者提起與漏洞賞金計畫相關的訴訟，且該公司將盡最大努力保護參與者免受第三方法律風險，且豁免參與者在研究漏洞賞金計畫違反網站規範時的懲罰。

GitHub為這些保護措施感到自豪，「其他組織可以將這些條款視為保護網的最佳實踐標準，我們鼓勵其他組織自由使用，並自行修改為適合自家賞金計畫的版本。」