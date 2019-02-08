2019年「準備要當老師」的馬雲　下一步推教育脫貧





▲馬雲於「重回課堂」活動上與獲獎的鄉村教師和校長們分享對教育脫貧的想法。（圖／阿里巴巴提供）

記者陳政錄／台北報導

對即將在今年9月正式卸任阿里巴巴集團董事局主席的馬雲來說，人生下一步最重要的目標，就是實現「教育脫貧」。在1月初於海南三亞舉辦第四屆「馬雲鄉村教師獎」頒獎典禮後，馬雲正力推「基金會-企業-教育系統」三方合作模式，以完成目標。

馬雲指出，「教育脫貧」是獲得希望的突破口，因此「基金會-企業-教育系統」三方合作模式 ，以及馬雲所規劃的鄉村寄宿制校舍樣板間，也在日前陸續亮相。

▲馬雲基金會在第四屆「馬雲鄉村教師」頒獎典禮上向100位鄉村教師及20名馬雲鄉村校長計劃獲獎校長頒獎。（圖／阿里巴巴提供）

馬雲表示，一個國家教育最重要的是落後地區，一個社會是否進步的基礎是在於它的底層素質有多麼糟糕。只有鄉村教育發展了，鄉村振興才有機會、脫貧才有機會。

馬雲認為，中國有9000多萬鄉村兒童，很多都是留守兒童，決定這9000萬孩子的未來的是300多萬鄉村教師。一個校長決定了一個鄉村、一個地區的教育，「所以我特別希望加大對於鄉村校長的投入」。

▲浙江省淳安縣梓桐鎮中心小學為馬雲鄉村寄宿制學校計劃於全中國首批5所試點學校之一，其宿舍已改造完成。。（圖／阿里巴巴提供）

在此之下，馬雲正以對給予獲獎教師、校長10到50萬元人民幣獎金的模式，協助大陸推動中央三大攻堅戰之一的「脫貧」，也讓外界對於馬雲退休後的規劃越來越清晰。

事實上，早在2014年「浙江馬雲公益基金會」就正式成立，自詡為鄉村教師代言人的馬雲在當時邁出「回歸」教育的第一步，尤其是鄉村教育，四年間相繼開展馬雲鄉村教師計畫、鄉村校長計畫、鄉村師範生計畫和鄉村寄宿制學校計畫。自2015年起，「馬雲鄉村教師獎」頒獎典禮都會在海南三亞舉辦。