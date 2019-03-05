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影／台大開「爆料大會」管中閔默默出席　卑微請求：別再關注我了

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記者許展溢／台北報導

台灣大學事隔多年今（5日）再辦媒體餐敘，宣告未來不管哪一方面都要「主動出擊」，並將強推「擴大希望、爭取菁英」政策，校內多位一級主管都出席各自「爆料」要推動事項，校長管中閔也突然到場默默站在一旁聆聽，最後表示，台大要打破外界印象，不是只會坐著，會動起來，更積極的讓大家看見。

管中閔1月8日上任至今，外界無不關注「新團隊」治校狀況，今天管中閔首度在媒體餐敘上說明，未來不管是跟媒體往來或各項政策，都希望愈來愈好，從當初參加校長遴選提出的計畫，如「未來大學」、「國際化」部分等，都逐步和團隊討論並落實，也將研擬老師從論文數量中解放出來。

▲▼ 管中閔。（圖／記者許展溢攝）

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▲ 管中閔突然到台大媒體餐敘，表示未來學校各方面政策都要「主動出擊」。（圖／記者許展溢攝）

管中閔說，以國際化來看，有這麼多機會，卻沒有這麼多學生跟機會真正的出去，因此要逐漸落實，接著進一步擴大，而在這過程也會再增加更多機會給自己學生。管中閔坦言，政策在短時間沒有辦法大躍進，但希望任期內，大學部能有15%學生出國交換（非短期，至少1學期、1年）或雙聯學位。

台大副校長周安蓓說明，目前台大與姊妹校簽訂的國際交換生名額有1200個，但出去的台大學生只有約800人，主因是部分學生都鎖定特定學校，而到台大的國外交換生約1千多人。周安蓓強調，學生就讀雙聯學位，有一半時間都在海外，但學費只要繳台大學費，等於是提早開啟出國深造的門。

▲▼台大副校長周安蓓。（圖／記者許展溢攝）

▲台大副校長周安蓓表示，學生到國外就讀雙聯學位，學費只要繳台大學費。（圖／記者許展溢攝）

管中閔表示，過去總是會聽到好學生不來台大、好老師被挖走，或台大就是處於被動、挨打的地位，現在希望內部改變外，也期盼改變外界對台大印象，強調台大不會只會坐著，會動起來，會主動出擊，用更積極做法讓大家看到。

管中閔最後更笑說，更重要的是也希望未來焦點，慢慢的全部集中在台大，也就是只有關注學校好的事情，卑微請求大家，不要再關注他個人，非常感謝大家抬愛。

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關鍵字：管中閔,台大,校長,上任,台灣大學,周安蓓,雙聯學位,交換生,國際化,未來大學

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