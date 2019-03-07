快訊／玉山積雪1公分「今晚最凍10度」中投大雨特報　全台濕冷到周日

▲水氣一波波移入，出門記得攜帶雨具。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

玉山下雪了！中央氣象局表示，玉山今天（7日）凌晨2時10分到3時50分下雪，積雪1公分。氣象局今晨對台中市、南投縣發布大雨特報，華南雲雨區影響，今台中及南投山區有局部大雨發生的機率。而強烈大陸冷氣團影響，氣象局說，預計今晚將是最冷的時刻，中部以北及宜蘭低溫僅剩下11至13度。氣象專家吳德榮則在「三立準氣象·老大洩天機」表示，今晚、周五（8日）晨北台灣沿海空曠地區將出現11度左右的低溫，地勢稍高處可能降至10度。

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今晨全台最低溫出現在淡水的13.1度，若納入自動測站，則是新北市富貴角的11.9度。氣象局表示，今晨北台灣低溫僅14、15度，中南部及花東亦只有16至20度，至於白天高溫北台灣僅16度上下，中部及花東約20度上下，南台灣稍微高一點，來到25度左右。

▲▼玉山積雪1公分。

▼今晨0時至今，全台都有降雨。

▼今晨北台灣已經掉到14度。

氣象局指出，今晚將是最冷的時刻，預計今晚到周五（8日）晨間，中部以北及宜蘭低溫僅剩下11至13度，南部及花東約15到17度；除了氣溫低以外，華南有一波波的水氣移入，各地降雨明顯，並有局部大雨發生的機率，並有局部大雨發生的機率，僅南部空檔較多，天氣又濕又冷；若水氣及氣溫有配合的話，3500公尺以上的高山有下雪的機會。

氣象局也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台持續降雨。

氣象局預報，周五受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移雙重影響，又濕又冷，局部地區有大雨發生的機率；周六（9日）及周日（10日）冷空氣強度稍微減弱，氣溫稍回升，但鋒面逐漸通過使得大氣環境仍不穩定，預計在中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，有些時候雨勢會滿明顯的，其他地區也有短暫陣雨。

氣象局表示，下周一（11日）、下周二（12日）東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣將再轉涼，這波冷空氣較為乾冷，水氣不多，下周一僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲；下周二水氣更少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區有小範圍降雨，但乾冷的狀況下也容易使得日夜溫差偏大。

氣象局指出，下周三（13日）東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫稍微回升，水氣仍不多，僅東半部地區及北部山區有些小雨；下周四（14日）至下周六（16日）預計又一波東北季風增強，氣溫再有下降趨勢，水氣稍增多，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣。

▼今晚到周五晨，中部以北最低溫探11度。

【新增玉山氣象站下雪照】

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更新時間0722